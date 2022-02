Selena Gomez tropezó y cayó al llegar a la entrega de los SAG, por lo que decidió subir al escenario descalza

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este domingo Selena Gomez llegó a la entrega de los SAG Awards derrochando elegancia con un vestido de Óscar de la Renta de color negro y un collar de diamantes valorado en un millón de dólares. Sin embargo, en cuestión de segundos la actriz y cantante pasó de ser la viva imagen del glamour a protagonizar uno de esos momentos bochornosos con los que tienen pesadillas todas las celebridades al tropezar y caerse ante los fotógrafos presentes, que por supuesto inmortalizaron el momento para la posteridad.

A partir de entonces Selena perdió la confianza en su habilidad para caminar con los altos zapatos de tacón que llevaba puestos, así que se los quitó cuando le llegó el turno de subirse al escenario y presentar el premio a la Mejor Actriz de Reparto junto a Martin Short, su compañero de reparto en la serie “Only murders in the building”. View this post on Instagram A post shared by Portal Selena Gomez (@portalselenabraa)

A nadie se le pasó por alto que la estrella estaba descalza y las redes sociales han aplaudido su naturalidad. En su defensa, los stilettos negros que había elegido parecían cualquier cosa menos cómodos, porque ella necesitó la ayuda de otra persona para ponerse de pie tras acabar de rodillas en la alfombra roja y fue incapaz de ponérselos de nuevo sin que la sujetaran para que mantuviera el equilibrio. View this post on Instagram A post shared by Fan Account | SelenaGomezBr (@selenagomezbr2.0)

