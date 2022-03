Video: Narcos del CJNG limpian escena del crimen y levantan cuerpos, tras masacre

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fusilaron a 17 personas durante un funeral, en el convulso estado de Michoacán, en la costa Pacífico de México, volvieron a causar indignación por su forma de operar. Ahora salieron a la luz una serie de fotografías y un video en internet, donde se aprecia que se dieron tiempo de limpiar la escena del crimen, lavaron con agua y jabón el suelo que estaba lleno de sangre, después desaparecieron los cuerpos de sus víctimas, tras la masacre.

Tras la masacre en San José de Gracia en Michoacán, los sicarios del CJNG ante una sospechosa actuación de autoridades, tuvieron el tiempo de levantar los cuerpos y limpiar.

Parece que el CJNG trabaja de la mano de autoridades y por eso les beneficia que no haya cuerpos pic.twitter.com/KeRzsrcDe2 — JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) March 1, 2022

#OJO #Michoacán



Ni en #Ucrania se ve esto.



Después que un comando del "#CJNG" irrumpió en un velorio en la localidad de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos y ejecutó a 17 personas:todavía se dieron el lujo de limpiar



Y el gobierno ?#MexicoEstadoFallido pic.twitter.com/xEMGSaC72E — La Voz Del Pueblo ( Oficial ) (@LPueblo2) February 28, 2022

“Parece que el CJNG trabaja de la mano de autoridades y por eso les beneficia que no haya cuerpos”, es el mensaje que acompaña a las fotografías difundidas en redes sociales, como Twitter. Cabe recordar que al parecer todo se trató de una venganza del Cártel Jalisco Nueva Generación ante la supuesta traición de uno de sus sicarios que decidió unirse al Cártel de Sinaloa (CDS).

El pistolero señalado por traicionar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, máximo líder del CJNG, es apodado el Pelón, quien fue sacado del velorio de su madre, junto a 16 familiares y amigos. Cabe recordar que los sicarios los sometieron y formaron en paredón para balearlos. Por cierto, la madre del Pelón también había sido ejecutada 24 horas antes del multihomicidio, ocurrido en el pueblo de San José Gracia.

Ante el asesinato de estas 17 personas en Michoacán, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que no se habían encontrado los cuerpos y que la Fiscalía local tampoco contaba con evidencias, aunque sí se encontraron decenas de casquillos percutidos y manchas de sangre en el lugar.

“El reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos. Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos (…) pero no los cuerpos porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados, me llamó la atención porque esas noticias. Ojalá y no sea cierto, ojalá no sea como lo están difundiendo”.

El mandatario aprovechó para criticar la cobertura y el manejo de información de los medios sobre este caso: “Pero me llamó la atención, porque medios como El País, Liébano Sáenz (analista político); el Reforma creo que hasta lo tiene en ocho columnas. Todavía no hay información y ya lo dan como un hecho (…) Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer (…) En el informe que nos dieron no han encontrado cuerpos, sí dos vehículos, casquillos, en unas bolsas sí, este partes de seres humanos, pero no tenemos más, manchas de sangre, pero no tenemos más”.