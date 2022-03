Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cine familiar

Para celebrar el Mes de la Mujer, el teatro El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) ofrecerá un programa que incluye dos cintas que llevan a heroínas como protagonistas. Hoy jueves y mañana viernes se proyectará Moana, que incluye canciones escritas por Lin-Manuel Miranda. Y el sábado y el domingo se presentará Mulan (versión de 1998), con fiesta en piyama en las funciones de las 10 am, en ambos días. Shows 10 am y 1, 4 y 7 pm. Boletos $12. Informes elcapitantheatre.com.

Foto: Disney

Primavera en Carlsbad

Durante aproximadamente seis a ocho semanas al año, las colinas del Carlsbad Ranch (5704 Paseo del Norte, Carlsbad) se transforman en un espectáculo de color con el surgimiento de las flores giant tecolote ranunculus, que tapizan los campos de este lugar. El cultivo se extiende por casi 50 acres a partir de principios de marzo y hasta principios de mayo. Abierto todos los días de 9 am a 6 pm. Boletos $10 a $22; es necesario hacer reservación. Informes theflowerfields.com.

Foto: Cortesía

Festejo de San Patricio

El festival Shamrocks and Shenanigans está de regreso en el Skypark at Santa’s Village (28950 California 18, Skyforest), con eventos para toda la familia con el tema de la fiesta de San Patricio que se extenderán hasta finales de marzo. Las celebraciones del St. Paddy’s Day incluyen comida y bebida de temporada, entretenimiento con el tema de esta fiesta, la presencia de Seamus the Leprechaun, música en vivo y más. Abierto de jueves a domingo de 10 am a 5 pm. Boletos $49 a $59. Informes skyparksantasvillage.com.

Foto: Cortesía

Fiesta en el acuario

Los sonidos de cumbia, rock en español, salsa y otros ritmos volverán a sonar en el Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach) con el regreso de Noche de Estrellas, una fiesta en la que los asistentes pueden escuchar bandas en vivo, aprender sobre la vida marina y el medio ambiente, ver danzas aztecas, hacer artesanías y participar en programas educativos bilingües. Viernes 6:30 a 10:30 pm. Boletos $24.95; es necesario hacer reservación para asistir. Informes aquariumofpacific.org.

Foto: Aquarium of the Pacific

Música para todos

La orquesta de cámara local Bridge to Everywhere, dirigida por Derrick Skye, presentará un programa que incluirá música contemporánea de varias culturas que reflejará este mundo interconectado. El concierto, que tendrá lugar en The Wallis (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills) incluirá música original y explorará la relación entre diversas tradiciones culturales incluyendo música del oeste de África, folclor de Estados Unidos, música árabe y música clásica occidental y jazz. Hoy jueves 7:30 pm. Boletos $29 a $59. Informes thewallis.org.

Foto: Cortesía

Festival de comida y bebida

Este año ha sido de grandes regresos para el resort de Disney. En esta ocasión se trata del Food and Wine Festival (Festival de comida y bebida) que tendrá lugar en el Disney California Adventure (1313 Disneyland Dr., Anaheim) a partir de mañana viernes. Este evento destaca a través de la gastronomía, el arte y el entretenimiento, las comidas y los sabores de las diversas culturas de California. Chefs invitados y del parque compartirán sus experiencias personales y secretos culinarios en demostraciones gastronómicas, seminarios de degustación y otros eventos. A partir de mañana viernes y hasta el 26 de abril. El costo es adicional a la entrada del parque. Informes disneyland.disney.go.com.

Foto: Disneyland Resort

The Academy con Joshua Bell

Solo unos días antes del que el mundo se detuviera a causa del covid y se cerraran negocios y teatros alrededor del mundo, Joshua Bell y la Academy of St. Martin in the Fields subieron al escenario en la que sería la última presentación en el Teatro Soraya en los siguientes 18 meses. Ahora, el violinista vuelve al Soraya (18111 Nordhoff St., Northridge) para ofrecer un concierto como director de la Academy para crear un repertorio musical de primera: Adoration, de Florence Price; Violin Concerto, de Dvôrak; The Barber of Seville, de Rossini, y Symphony No. 4, de Mendelssohn. Jueves 10 de marzo 8 pm. Boletos desde $41. Informes thesoraya.org.

Foto: Cortesía

Música clásica

Paolo Bortolameolli, conductor asociado de la LA Phil, director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional Esperanza Azteca de México y conductor invitado de la Filarmónica de Santiago, dirigirá a la LA Phil en el concierto Elgar and Tchaikovsky, que tendrá lugar en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) y en el que Camille Thomas interpretará el chelo. El programa incluye las piezas Estallido, de Miguel Farías, el Elgar Cello Concerto y la sexta sinfonía de Tchaikovsky, Pathetique. Viernes 8 pm; sábado y domingo 2 pm. Boletos $48 a $196. Informes laphil.org.