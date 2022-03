Tormentas de invierno traerán nieve, hielo y ráfagas de viento el fin de semana

Se espera que dos tormentas invernales consecutivas traigan nieve, hielo y ráfagas de viento a partes de Estados Unidos durante este fin de semana cuando comience la primavera meteorológica.

El sábado y el domingo, se espera que un sistema de tormentas que atraviesa el centro del país desde el Oeste traiga el riesgo de clima invernal y tormentas severas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó que dos potentes sistemas se moverán a través de California el viernes, antes de avanzar a través del cuadrante suroeste de Estados Unidos y hacia las dos terceras partes del este del país desde este fin de semana hasta principios de la próxima semana.

Wintry scene this morning from Pine Mountain Club near the #Kern County #Ventura County border. Most if not all of that snow was from last night. #cawx pic.twitter.com/i2Odt2wZso — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) March 4, 2022

Es posible que llueva intensamente localmente, con grandes nevadas en las montañas y niveles de nieve más bajos y ráfagas de viento en California, mientras que el clima invernal y las tormentas eléctricas severas son probables el sábado en partes del Medio Oeste.

Back to back storms will bring heavy mountain snow, gusty winds, and welcome rain to CA and into OR. These system will eject into the Central U.S. this weekend with potential for severe storms, heavy snow, and gusty winds; and critical fire weather threats. pic.twitter.com/SrP5K5Pm8z — National Weather Service (@NWS) March 4, 2022

El pronóstico indica que es posible que se acumulen lluvias heladas sobre partes del medio oeste superior que se extienden desde el sur de Minnesota hasta el norte de Wisconsin y hacia la península superior de Michigan durante el fin de semana, según NWS y recomendó precauciones para viajar durante el fin de semana.

El servicio meteorológico dijo que la alta presión en la parte trasera del sistema podría traer aire gélido a las planicies norte/central el sábado y el domingo, mientras que se espera que la vaguada en el oeste traiga nevadas de moderadas a fuertes en partes de la Sierra Nevada, la Gran Cuenca y la región central de las Montañas Rocosas del Sur.

An Event Review has been published for a major winter storm that produced widespread impacts from the Rockies & Middle Mississippi Valley to the Northeast from Feb 1-4, 2022. Here's a link to the Review, plus upper air charts & WPC snowfall forecasts: https://t.co/dxECpudTrl pic.twitter.com/f25Mc6YuVu— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) March 4, 2022

Se espera que la parte inferior de estos sistemas continúe trayendo aire cálido a las Grandes Llanuras y al sureste el viernes, antes de expandirse al medio oeste el sábado y al este el domingo. Las temperaturas serán de 15 a 25 grados por encima del promedio en partes de las llanuras del sur hasta el valle de Ohio. Warm air spreads across the eastern US over the next few days, and will bring with it a broad area record high temperatures by Sunday and Monday. This map shows observing locations at which record highs are currently forecast.https://t.co/VyWINDk3xP for the latest. pic.twitter.com/6Y0FUrDrqT— National Weather Service (@NWS) March 4, 2022

Se espera que se desarrolle una línea seca dentro de la masa de aire cálido, junto con las condiciones ventosas de la superficie, que también podría producir un “riesgo crítico de clima de incendio” en partes del sureste de Nuevo México, la franja de Texas/Oklahoma, el sureste de Colorado y gran parte de Kansas durante el fin de semana.

