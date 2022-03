Adamari López habla del fin de semana celebrando el cumpleaños de su hija Alaïa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Adamari López pasó un fin de semana de diversión festejando a su hija Alaïa en su séptimo cumpleaños. La chaparrita consentida de Telemundo también estuvo acompañada por el padre de su hija Toni Costa celebrando a su hija en común.

“Llegando de disfrutar un fin de semana maravilloso celebrando los 7 años de la consentida de la casa”, publicó Adamari en Instagram. “Luego les muestro el video con el resumen del segundo día en las instalaciones de @nickresortrivieramaya para que vean todo lo que disfrutó @alaia junto a sus amiguitos — bueno y nosotros también, porque la diversión es para todos en la familia”.

Un día antes, Adamari le dedicó unas sentidas palabras a su hija expresando todo su sentir ante el cumpleaños de la pequeña.

“Qué rápido han pasado estos años, pero me he disfrutado cada minuto a tu lado“, escribió Adamari en Instagram. “Eres una niña tan buena, llena de vida, dulce, sensible, fuerte y tímida a la vez; amo tu sonrisa y lo cariñosa que eres”

Adamari también agregó, “Deseo verte crecer y que Dios me permita acompañarte por muchos años para seguir siendo cómplices y crear infinitas memorias juntas, viajar, jugar más, dormir arrunchaditas, abrazarte infinito, comerte a besos, agarrarte de la mano, llevarte a practicar deportes… quiero verte cumplir tus sueños, toditos y cada uno de ellos! Ay mi princesa te amo con locura, estos han sido los mejores 7 años de mi vida a tu lado”. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

