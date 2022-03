Latino se acerca más a su cultura a través de su bordado a croché

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde pequeño, Diego Juárez se ha considerado una persona creativa y talentosa en el arte pero no fue sino hasta el 2010 que comenzó a poner manos a la obra.



Aunque sus estudios y trabajo actual están relacionados con la medicina, decidió aprender más a fondo la técnica del bordado y eventualmente del croché en tapiz: un material textil de gran tamaño usualmente bordado o tejido con lana.



Los diseños que incluye en cada pieza son muy detallados y le toma largo tiempo para terminarlos debido a que utiliza un hilo muy delgado llamado hilo de cristal.



Juárez dijo que inicialmente su madre le enseñó los conceptos básicos del croché y eventualmente él decidió aprender más por su cuenta.



“Fui a la biblioteca para leer más libros [sobre el tema], descubrí más técnicas y comencé a hacer creaciones aleatorias. [Luego] las subí a Internet”, contó el artista de 35 años de edad.



Juárez, comenzó a promover su trabajo de las piezas de croché, que él mismo modela, en las redes sociales bajo el nombre de Paquiliztli. Esta denominación es derivado de la lengua náhuatl que significa felicidad.



Juárez, quien es originario del estado mexicano de Michoacán, dijo que este interés por el arte y la cultura mexicana nació principalmente por querer saber más acerca de sus raíces.

Culminar una pieza puede llegar a tomarle hasta 250 horas. / fotos: cortesía.

En entrevista con este diario, contó que él y su familia emigraron a Estados Unidos cuando apenas tenía 4 años y las memorias de su hogar natal son muy vagas.



Una vez establecidos en la ciudad de Oxnard, en el condado de Ventura, su madre trabajaba en la pizca de fresas, mientras que él y sus hermanos estudiaban.



Cuando Juárez se graduó de la preparatoria, fue aceptado en UC San Diego donde estudió bioquímica y posteriormente se transfirió a UC San Francisco para obtener su doctorado en farmacia.



Dijo que en la universidad decidió tomar varias clases de historia sobre México como una forma de comenzar a reclamar su cultura.



“También me uní a muchas organizaciones relacionadas con la cultura como el Ballet Folklórico y la danza azteca”, dijo el artista. “Muchas de las piezas que hago están inspiradas en esas experiencias”.

Un trabajo meticuloso

Paquiliztli dijo que cuando está haciendo su laborioso trabajo solo piensa en cómo se va a ver al final.

Cuenta que se inspira al crear cada detalle, desde el primer dibujo que plasma en su computadora o en un IPad y después lo transfiere al tapiz con el hilo de cristal.



“Me emociona mucho cómo se verá y eso me empuja a terminarlo”, comentó.



El croché de tapiz, a diferencia del croché regular, da la posibilidad de hacer dibujos con diversos colores, en lugar de solo utilizar un máximo de dos o tres.



“Entonces, lo que es diferente es la cantidad de colores… También la técnica es ligeramente diferente en la forma en que cambias los colores, pero también en la forma en que tejes cada fila”, explicó Juárez.



Contó que en una ocasión midió el tiempo que le toma hacer una pieza de tapiz y el resultado fueron aproximadamente 250 horas.



Debido a que él tiene un trabajo de tiempo completo, el croché en tapiz lo realiza solo durante una o dos horas al día.



Algunas de sus piezas las ha vendido en el pasado y otras las ha presentado en exposiciones.

Actualmente trabaja haciendo piezas por encargo.



“Son pedidos personalizados en los que si alguien quiere algo, me dice que le haga esto o que dibuje algo con una escena específica”, explicó Juárez.



El artista agregó que cuando era más joven jamás se imaginó que disfrutaría tanto crear este tipo de arte.

Dijo que veía el trabajo que hacían las mujeres con tejidos o crochet pero nada más. Sin embargo, fue su curiosidad por crear algo de la nada lo que le motivó a incursionar en este arte.



“Una vez que comencé a aprender más, me atrajeron mucho los colores brillantes porque eso ya es algo que me gustaba en general… En la cultura mexicana, todos los colores brillantes, el baile, todo eso me llama la atención y también es una parte muy importante de nuestra cultura”, indicó Juárez.



Contó que la primera pieza que hizo fue una bolsa azul y blanca de unas seis pulgadas de alto cuyos dibujos los hizo inicialmente en papel cuadriculado. Después hizo algo similar a una mini flor geométrica de color azul, amarillo y rosa la cual considera fue su primera pieza de croché de tapiz.



Agregó que con el paso del tiempo y mientras más aprende de la parte artística y cultural de México, lo motivan más ya que él es partidario de la importancia que tiene que las personas conozcan sus raíces y su historia familiar.



“Mi creencia es que de donde vienes realmente te hace una persona más fuerte y por eso conocer tu identidad es muy importante”, recalcó el joven quien también habla náhuatl y da clases en su página de YouTube.



Por ahora su plan es solamente mantenerlo como un trabajo de su tiempo libre. Espera eventualmente poder escribir un libro de cómo hacer sus diseños.

Para conocer más acerca de su trabajo visite: https://www.instagram.com/paquiliztli/