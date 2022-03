Con hilos dentales mínimos, Maripily Rivera anuncia nuevo calendario

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La puertorriqueña Maripily Rivera ha dejado sin respiración a todos sus seguidores al publicar una candente de sesión de fotos con hilos dentales mínimos, que forman parte de lo que será su nuevo calendario y así lo anunció desde su cuenta Instagram.

“Mujeres de fuego. Muy pronto. Lo que viene es candela de la Reina de los Calendarios y el huracán boricua”; fueron las palabras de Maripily Rivera al tiempo que posaba en una terraza con un hilo dental diminuto y sin sostén. Todo esto forma parte de la nueva sesión fotográfica de Maripily quien, a sus casi 50 años, lanzará un nuevo calendario donde sus curvas estarán a los ojos de todo. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

La puertorriqueña no para de trabajar y generar contenido para una nueva plataforma. Pero, además de su marca de ropa, maquillaje, tasas y contenido digital, también se está preparando todo lo que sus más fieles fans podrán disfrutar en el próximo calendario de Maripily Rivera. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

Recientemente, la bella puertorriqueña usó un ardiente bikini y presumió su amistad con Zuleyka Rivera. Recordemos que este par de mujerones son de las representantes más sexys y hermosas de la Isla del Encanto. En cuanto a su vida seminteal sabemos que Maripily Rivera no ha tenido mucha suerte. Sin embargo, es una mujer hispana empoderada que dejado más de claro a lo largo de su vida que no necesita de un galán a su lado para lograr nada de lo que se proponga. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

Además, siempre ha sido muy honesta en cuanto a los caballeros que la han cortejado. Como recientemente que confesó que José Manuel Figueroa la pretendía e intentó conquistarla mientras salía con otras dos mujeres. Lo mismo sucedió con Marck Roesch, el ex de Jessica Cediel, a quien no dudó ni por un segundo denunciar públicamente cuando supo el pasado con la modelo y actriz colombiana. Video de Canal1.

