Tragedia en el boxeo: muere púgil de 35 años después de haber sufrido un brutal nocaut [video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El boxeo coloca una nueva tragedia en su lista. La tristeza se apoderó del deporte al conocer el fallecimiento de Hero Tito, peleador de origen indonesio de 35 años de edad. El joven boxeador fue mandado a la lona por James Mokoginta y no pudo recuperarse.

La pelea se remonta al 27 de febrero de este año. Tito y Mokoginta luchaban por el título de peso ligero en Indonesia. El combate también era parte de una revancha, pues ambos peleadores se habían enfrentado en 2015, evento en el que Hero Tito sería el vencedor. Sin embargo, no correría con la misma suerte.

El peleador de 35 años de edad fue alcanzado por un contundente upper cut de James Mokoginta, en el séptimo round. Tito cayó a la lona y no pudo levantarse. El peleador tuvo que ser auxiliado y sacado en camilla, pasó varios días internado en el hospital hasta que se conoció su fallecimiento. Every time a fighter steps in the ring, they do so knowing it could be their last time. The boxing fraternity has lost another member. Rest in love Hero “The Lion” Tito 🙏🏾❤️🕊 pic.twitter.com/UVPI4TuUN0— Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) March 9, 2022

Hero Tito deja una joven familia

A sus 35 años de edad el peleador de origen indonesio deja un par de hijas; una de 13 y la otra de 5 años. Tito tuvo una extensa carrera en el boxeo profesional desde 2004. Incluso, Hero Tito tuvo la posibilidad de formar parte de una cartelera en la que participó Manny Pacquiao contra Brandon Ríos en 2013. 🌹 Indonesian fighter Hero Tito has sadly passed away due to injuries sustained in the boxing ring.



Rest in peace, Tito. 🙏



📝 https://t.co/SLvCZ21xIZ#Boxing pic.twitter.com/Kk6vvJVLJL— Boxing Social (@boxing_social) March 10, 2022

También te puede interesar:

· “Como quisiera que en la cara me lo dijeran para que vieran”: Julio César Chávez advierte a quienes se meten con su esposa

· Julio César Chávez tiene bloqueada a su madre: “Contéstame, hijo. Te estoy marque y marque todos los días”

· Chivas de Guadalajara recibió un duro golpe del Canelo Álvarez: el boxeador mexicano traicionó al “Rebaño Sagrado”