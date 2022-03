Actor William Hurt pierde la batalla contra el cáncer y fallece rodeado de familiares

Click to share on Facebook (Opens in new window)

William Hurt, famoso actor de Hollywood que protagonizó la película “El beso de la Mujer Araña“, falleció en la calma de su hogar y rodeado de familiares, después de una larga batalla contra el cáncer de próstata a los 71 años.

El actor y ganador de un Premio Oscar también protagonizó las películas “The Big Chill”, “Broadcast News” y “Children of a Lesser God”. Desde hace unos años, el actor luchó por mucho tiempo contra el cáncer. En el 2018 le diagnosticaron metástasis y hoy domingo, William Hurt falleció rodeado del amor de sus familiares. View this post on Instagram A post shared by Francesco Rialva (@fran_rialva)

“Con gran tristeza, la familia Hurt lamenta el fallecimiento de William Hurt, amado padre y actor ganador del Oscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de cumplir 72 años… Murió en paz, entre familiares… La familia solicita privacidad en este momento”, escribió el hijo del actor de la película “El Beso de la Mujer Araña”, William Hurt Jr., en su cuenta de Instagram a modo de comunicado.

En 1985, William Hurt ganó el Premio Oscar a Mejor Actor por su actuación al interpretar un gay convicto que era compañero de un preso político de América del Sur en una cárcel en la película “El Beso de la Mujer Araña”. Ya en 2005 vuelve a ser nominado como Mejor Actor de Reparto en la película “A History of Violence“.

En los últimos años, William Hurt, apareció como el personaje de Marvel Comics, Thaddeus Ross, en “The Incredible Hulk“, “Captain America: Civil War“, “Avengers: Infinity War“, “Avengers: Endgame” y “Black Widow”.

