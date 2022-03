Segundo oficial de policía muere en el cumplimiento de su deber después de un tiroteo en Missouri

Uno de los dos oficiales de policía hospitalizados luego de un tiroteo al sur de Missouri, falleció en el cumplimiento de su deber debido al estado de gravedad de sus heridas, anunció el Departamento de Policía de Joplin.

Jake Reed, de 27 años, murió el pasado viernes, informaron las autoridades del departamento, solo unos días posteriores de que el cabo de policía, Benjamin Cooper, perdiera la vida y un tercer funcionario resultara herido el martes en la noche mientras estaban en una persecución en búsqueda de un sospechoso de nombre, Anthony Felix.

We are devastated to inform you of the death of Corporal Benjamin Cooper of the Joplin Police Department in Missouri.



End of Watch: Tuesday, March 8, 2022 pic.twitter.com/TNb7HvUCch — Thin Blue Line USA (@thinbluelineUSA) March 10, 2022

“Ayer por la noche, el oficial Jake Reed continuó su servicio a los demás mientras sus órganos vitales eran escoltados al aeropuerto y volados por todo el país para dar vida a otros”, dijo la policía de Joplin en un comunicado.

Las autoridades dijeron que el tirador también recibió un disparo mortal del capitán Williams David, quien no fue herido y por ende fue enviado a su cada en licencia administrativa de rutina.

“Si no fuera por las acciones del capitán Davis, más oficiales o ciudadanos podrían haber muerto”, dijo el jefe Rowland.

El Departamento de Joplin recibió una llamada por disturbios. “Cuando los oficiales intentaron detener al sujeto, le disparó a dos oficiales y huyó de la escena en una patrulla robada”, dijo el subjefe de policía Brian Lewis.

Felix chocó el vehículo y disparó a los agentes y golpeando a uno de ellos. El sospechoso recibió un disparo cuando la policía respondió a sus balas, dijeron las autoridades. El tirador fue identificado como Anthony Felix, de 40 años.

Our thoughts and prayers are with the family, friends and colleagues of @JoplinPD Officer Jake Reed who was shot and killed in the line of duty. May God grant him eternal rest. #NeverForget pic.twitter.com/1h2dpSYPAl — NYPD Chaplains Unit (@NYPDchaplains) March 12, 2022

En lo que va de año 2022, setenta y un policías estadounidenses han fallecido en el cumplimiento de su deber, informó Officer Down Memorial Page.

El oficial Reed falleció un día después de que el jefe de policía, Sloan Rowland, informara que no se esperaba que se recuperara de sus lesiones. “Nos sentimos honrados de haber servido con Jake. Era un joven excepcional”, dijo Rowland en una rueda de prensa.

Hasta el momento, se espera que el tercer policía que también fue baleado se recupere, identificado como Rick Hirshey. “Rick enfrentará algunos desafíos serios en los próximos días y meses mientras se recupera”, dijo el jefe Rowland.

“El oficial Hirshey se retiró del Departamento de Policía de Joplin hace tres meses y eligió regresar y continuar trabajando”, dijo el alcalde Ryan Stanley.

El funeral, que será de carácter público, se llevará a cabo este martes, mientras que el servicio de Reed continuará el próximo viernes. On behalf of Chief John Neske, the O’Fallon Police Department joins in mourning the death of Officer Jake Reed of the @JoplinPD. Officer Reed is the second officer to die as a result of the tragedy that occurred on March 8th. Our prayers are with the entire Joplin community. pic.twitter.com/rGDpZJPqdJ— O'Fallon (MO) Police (@OFallonPolice) March 13, 2022

