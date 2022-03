Adamari López se desata en faldita y bailando bachata con Quique Usales en el estudio de Hoy Día

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La presentadora de Hoy Día, Adamari López, volvió a dar un taco de ojo al bailar desatada al lado del su compañero de Telemundo, Quique Usales. La boricua tenía un vestidito de flores muy cortito con el presumió sus piernones al bailar bachata desatada en el set del show de televisión.

Por supuesto, no faltó a más de uno botando la baba por Adamari López. Al ritmo de uno de los géneros tropicales más pegajosos, la Bachata, Quique Usales, quedó mal parado al dejar claro que ni en chiste el ritmo de la bella presentadora de Hoy Día. Misma, que presumiendo sus tonificadas piernas, “echó un pie” desataba al tiemp que Quique se quedaba petrificado. Pero esto sólo para ese video en Instagram porque el “desorden” de estos dos continuó en el set de Hoy Día minutos después. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

No hay duda que este par se la está pasando bomba. Precisamente fue a Quique Usales a quien Adamari López le confesó en una entrevista que sabía de la relación de Toni Costa con Evelyn Beltrán y les mandó un mensaje deseándoles felicidad y buena suerte. Toni Costa, por su parte, ya no oculta su relación y mucho menos el amor que siente por la joven mexicana.

Misma que hace unos días protagonizó una polémica al su ex marido y padre de su hijo, Tombi Domínguez, al este ofrecer una entrevista en exclusiva a la revista People en Español en la que aseguraba no conocer a Toni Costa y no pensar: “Nada de él”. También dijo que trató de salvar la relación de 8 años con Evelyn Beltrán. Agregó que la pareja se separó hace siete meses cuando: “Supo de la infidelidad.” View this post on Instagram A post shared by Timbo Dominguez (@timbodominguez)

Mientras, Adamari López y Toni Costa siguen llevando la relación sana que tienen por su su hija Alaïa, a pesar que “La Chaparrita” de Telemundo confesó que tenían diferencias a veces en este sentido, pero que, por Alaïa son capaces de poner todo a un lado.

