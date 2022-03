Fans de ‘La Mesa Caliente’ aplauden entrevista con Mayeli Alonso en talk show de Telemundo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

“La Mesa Caliente” es el nuevo talk show de Telemundo conducido por Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Alix Aspe y Verónica Bastos. Día a día, las chicas comparten sus opiniones sobre los temas más calientes del mundo.

Mayeli Alonso fue la invitada en el programa del martes, 15 de marzo y la ex de Lupillo Rivera hizo tremendas declaraciones. La empresaria habló del bebé que perdió tras un altercado con un familiar de la familia Rivera. Se le preguntó si fue en un encuentro con Chiquis Rivera y ella lo negó.

Sin embargo, no negó haber tenido un pleito con una prima de Chiquis en otra ocasión del cual la cantante habló en el libro. Ante estas declaraciones, Mayeli tachó de mentirosa a la hija de Jenni Rivera.

“El pleito que en ese momento yo tuve con su prima no fue por [Chiquis] porque ellos iban a cantar o algo”, dijo Mayeli en el programa. “El motivo fue porque yo estaba muy molesta porque hacía meses, su papá Gustavo había atacado a mis hijos con un bate en la camioneta. Entonces en ese momento, los mensajes estaban como muy fuerte y me insultaban en ese chat y yo me molesté y quise platicar con ella en ese momento”.

En Instagram, la cuenta oficial de “La Mesa Caliente” compartió una foto de Mayeli con las conductoras y los mensajes de los fans fueron positivos a la entrevista.

“Me encanta su programa y Mayely me parece ser una mujer sincera aunque hoy se veía nerviosa”, escribió una fan. “Me lo Perdí por una cita pero con Mayeli de Invitada, me imagino que estuvo on Fire por ser tan Real y Clara”, respondió una admiradora. “Me encantó la entrevista, todas estuvieron excelentes. Verónica como siempre le da el sazón y la picardía a todo”, también se pudo leer entre los comentarios.

“La Mesa Caliente” se transmite de lunes a viernes a las 3pm/2c en Telemundo.

