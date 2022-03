Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, revela que que perdió un bebé por una golpiza

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La ex esposa de Lupillo Rivera y madre de dos de sus hijos, Mayeli Alonso, hizo el día sábado en la noche un “Live” muy duro en Instagram. Primero narró un momento muy tenso que pasaron sus hijos y luego habló del respeto que siente hoy en día por el padre de los mismos. Sin embargo, sorprendió a muchos al decir que tiene un intermediario a través del cual se comunica con Lupillo. En parte, para no molestar a la pareja del mismo. Pero los seguidores de Mayeli quedaron con el corazón roto al esta narrar que estuvo embarazada en un momento y que perdió el bebé por una golpiza que le dieron.

La empresaria y ex esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, respondía en un “Live” de Instagram a sus seguidores. Decía cómo varias de sus ex parejas la habían lastimado en el pasado. Pero dijo que muy pocos saben las calamidades que ha mantenido en privado y que ha tenido que vivir a lo largo de su vida. Una de ellas haber perdido un bebé al haber recibido unos golpes muy fuertes, pero no dejó muy claro por parte de quién.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“En un tiempo de mi vida estuve embarazada y perdí a mi bebé porque me golpearon. Hay alguien que me golpeó y perdí un bebé… Y estaba hoy realizando todas esas cosas que yo no lo he dicho a la gente, que no he platicado y un dia lo voy a hablar.. Si me dio sentimiento porque sí está ca***…”, dijo muy valientemente Mayeli Alonso.

“La verdad es que sí. He pasado cosas bien ca***… Una vez, ¿se acuerdan haya casa que yo tenía que estaba grandota?… Pues nunca les conté, pero la casa se me inundó y pues se me destruyó todo lo que tenía adentro y…. No pude cobrar el seguro de la casa porque alguien no me quiso dar una firma y perdí mucho, mucho dinero, muchas cosas…. Demasiado. Ay no sé, he pasado muchas cosas”, dijo Mayeli Alonso al tiempo que, al igual que su sobrina política Chiquis Rivera, aseguró que le llama la idea de escribir un libro está rodando por su mente.

Sigue leyendo:

Así es la antigua casa de Mayeli Alonso que Giselle, la esposa de Lupillo Rivera, quiere vender

Pleito entre Mayeli Rivera y Lupillo Rivera se intensifica: ¿Mantiene o no a sus hijos?

¡Escándalo! Mayeli Alonso fue detenida por agredir a empleada de aerolínea