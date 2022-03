Lupillo Rivera y Mayeli Alonso se comunican a través de un intermediario

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El día ayer en la noche, la ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, hizo un “Live” en su cuenta de Instagram, donde habló de muchas cosas, entre esas aclaró que su hijo El Rey está viviendo con su padre. Mientras la otra hija de ambos, Anaya Rivera, con ella. Pero además, la ex de Jesús Mendoza dijo que se comunica con Lupillo a través de un intermediario.

Mayeli Alonso, de una manera frontal como siempre la hemos visto hacer, tomó su teléfono e hizo un “Live”. En el mismo explica por qué uno de los dos hijos que tuvo con Lupillo Rivera vive en este momento con el cantante. Resulta que Mayeli está viviendo en Los Ángeles desde hace aproximadamente 5 meses y no en Temecula. A, el hijo de ambos tener casi todas sus actividades en Temecula, pues evidentemente es mucho más fácil que se quede a dormir allá. Pero lo que sorprendió a muchos fue que Mayeli Rivera dijo que se comunicaba con Lupillo Rivera por medio de un intermediario.

No quedó claro si es solo en algunas ocasiones, lo cierto es que una seguidora de Mayeli Alonso le preguntó cómo era su relación actual con Lupillo Rivera. A lo que la empresaria dijo que: “Normal, que no hablaban siempre…. Y que ella hace tiempo había escogido a una persona para que, de no haber un entendido con su ex en algún punto, pues esa persona mediara entre ambos“. Pero desde hace un tiempo, ambos famosos han dejado claro que en la actualidad llevan una buena relación de respeto por sus hijos. View this post on Instagram A post shared by 𝓒𝓵𝓪𝓾𝓭𝓲𝓪 𝓜𝓮𝓭𝓲𝓷𝓪 🌻🌻 (@clau_iratzeny)

De hecho, anoche Mayeli Alonso dijo que ella también buscó ese intermediario para evitar molestar a la pareja que tenga su ex esposo Lupillo Rivera. También se mostró a su vez muy respetuosa de la relación actual de Lupillo, pues los internautas no pararon de preguntarle cómo se llevan sus hijos con la novia de “El Toro del Corrido“. Pero Mayeli Rivera dejó claro en todo momento el respeto que siente hacia ella y hacia su ex.

Por otro lado, no quiso hablar del incidente con su ex Jesús Mendoza y el percance que tuvieron con la compañera de vivienda del cantante. En varias ocasiones se limitó a decir que: “Eso es pasado…”. Tampoco perdió oportunidad de promocionar sus productos y suplementos alimenticios, los cuales parecen ser todo un éxito. No pararon de preguntarle por los mismos a la ex participante del reality de Estrella TV: Rica, Famosa, Latina.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Mayeli Alonso se encuentra en un buen momento de su vida. Se lleva bien con su ex Lupillo Rivera o al menos reina la paz entre ambos. Su empresa está creciendo cada vez más y hasta ventiló que Lupillo Rivera está la apoyando tanto ella como su hija para un proyecto que harán fuera del país. También tiene un nuevo novio y eso la tiene muy ilusionada.

Video de Magaly Ortiz TV.

Sigue leyendo:

Aseguran que Mayeli Alonso agarró a Jesús Mendoza con la manos en la masa y se habría ido a los golpes con la manzana de la discordia

Así es la antigua casa de Mayeli Alonso que Giselle, la esposa de Lupillo Rivera, quiere vender

La indirecta de Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, que tiene a todos hablando