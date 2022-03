Fans de Myrka Dellanos le aplauden tras defender a su hija Alexa de fuerte insulto en ‘La Mesa Caliente’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Myrka Dellanos es una de las conductoras de “La Mesa Caliente” que ha dado mucho de que hablar ya que como buena madre sacó las garras por su hija Alexa Dellanos. Y es que durante la primera semana de transmisiones, las presentadoras del talk show de Telemundo hablaron sobre las “mujeres trofeo”.

Myrka salió en defensa de que no se les debería denominar a las mujeres esto ya que no es algo justo. Cuando el programa compartió una imagen del show en Instagram, un televidente le reclamó a Myrka.

“@myrkadellanos defiende a esas mujeres [porque] la hija es igual, es la trofeo del Millonario del novio, hay que ser honestos“, escribió el fan.

Este mensaje lo leyó Myrka y le respondió lo siguiente: “Mi hija trabaja y gana su propio dinero! Y gana más que yo trabajando duro en crypto y con su línea de ropa!! Mejor calladita si no sabes de que hablas!!“

El lunes 14 de marzo, se volvió a retomar el tema y Myrka debidamente salió en defensa de su hija.

“Yo digo, que tiene que ver que ella tenga una relación de 4 años. Ella empezó chiquita, ella trabaja por si sola y además, cuando ella empezó con su novio hace 4 años, él no era multimillonario“, dijo Myrka en “La Mesa Caliente”. “Ellos han crecido juntos, ella trabaja por si sola, ella gana muchísimo dinero. De hecho, es una niña tan buena, que lo primero que ella gana, enseguida me llama y me dice, ‘mami, gané esto, quiero comprarte una bolsa’. Ese es el tipo de niña que es ella y por supuesto que la voy a defender hasta el final”.

Después de estas declaraciones, los fans de Myrka le aplaudieron por sacar la cara por su hija y defenderla de las brutales críticas que pueden haber en redes sociales.

“Como debe ser! Una reina defendiendo a su princesa y al que no le guste que volteé para otro lado”, escribió una seguidora en Instagram. “Bien por ti Myrka, los hijos se defienden con uñas y dientes y mas cuando una tiene razón”, puso un fan. “Los hijos son hijos y no nos gusta que nos lo ofendan”, un televidente agregó. “Toda madre defenderá siempre a su hija! Sea lo que sea, con las hijas no se mete”, también se pudo leer entre los comentarios.

“La Mesa Caliente” se transmite de lunes a viernes a las 3pm/2c en Telemundo.

