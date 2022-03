Así es la sencilla casa de Karolina Bielawska, la bella polaca que conquistó Miss Mundo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La noche del miércoles 16 de marzo se celebró en Puerto Rico una edición más del certamen de belleza Miss Mundo, la cual fue ganada por la polaca Karolina Bielawska.

Karolina, quien tiene 23 años, vivió hasta antes de que comenzara su reinado en una sencilla casa de la ciudad polaca de Lodz, de donde es originaria.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

El inmueble, tal y como ella lo ha presumido en diversas fotografías, es como cualquier otro, al no contar con los grandes lujos y excesos.

Cocina

Su cocina es semiabierta y algo pequeña. Está equipada con alacenas de color rojo y blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable, así como con una barra que conecta con el área de comedor.

Comedor

El comedor está conformado por una mesa de cristal con espacio para seis sillas de tono hueso.

Sala

Su sala está compuesta por sofás de tono vino, por una mesa de centro de cristal, por una alfombra azul-grisacea, por plantas, por pinturas y por una chimenea, la cual se convierte en su mejor aliada durante las heladas invernales. View this post on Instagram A post shared by MISS WORLD 2022 (@karolinabielawska)

Recámara

Su recámara nos la mostró en una sesión de fotos, con lo que nos permitió percatarnos que cuenta con una cama grande y que los tonos grises y los negros son los dominantes en su ropa de cama y en sus cojines. View this post on Instagram A post shared by MISS WORLD 2022 (@karolinabielawska)

Sigue leyendo:

Venden en $6.69 millones mansión donde Britney Spears vivió sus peores momentos

Así luce la casa de la cinta ‘Edward Scissorhands’ tras ser comprada por humilde ‘dishwasher’

Conoce la mansión ligada a oligarcas rusos donde Harry y Meghan Markle vivieron en Vancouver

Así es la mansión de Adele en Beverly Hills que podría ser destruida por devastador terremoto