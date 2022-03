La nueva Miss Universo 2022 es Miss Polonia, Karolina Bielawska. Ninguna latina figuró en las finalistas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Karolina Bielawska representó a Polonia en el concurso Miss World y se ganó el titulo de la nueva Miss Mundo 2021. Sin embargo, el camino para la hermosa rubia de 23 años durante el concurso de belleza no fue nada fácil. Le tocó recibir una buena tanda de decepciones al ser mencionado su nombre, ya que ninguna latina figuró entre las finalistas.

El certamen de Miss World no se celebró en el 2020 por el tema pandémico del coronavirus, así que la elección del 2021 estaba pendiente. Sin embargo y muy a lo contrario de lo que estamos acostumbrados a ver, ninguna Miss latina figuró en el cuadro de finalistas. La ganadora del Miss Mundo 2021 fue la representante de Polonia, Karolina Bielawska. Miss Estados Unidos, Shree Saini, de primera finalista y Miss Costa de Marfil, Olivia Yace, de segunda. View this post on Instagram A post shared by Miss World (@missworld)

El Miss Mundo 2021 se llevó a cabo en Puerto Rico. En el Coca Cola Music Hall de San Juan solo se podían escuchar los murmullos en la elección, cuando ninguna latina figurara como finalistas. Dejando la tensión en las tres últimas candidatas: Miss Polonia, Miss Estados Unidos y Miss Costa de Marfil, donde resultó ser ganadora Miss Polonia, Karolina Bielawska. View this post on Instagram A post shared by Beauty & Beauty (@beauty_beauty.vn)

La nueva Miss Mundo 2021 tiene 23 años. Está estudiando una maestría en administración, ama viajar y dio unas excelentes respuestas. Aquí les dejamos el video del momento de su triunfo.

