Reina de belleza gana demanda al Miss Venezuela y participará en Miss Mundo 2018

MISS MUNDO ACEPTA DE FORMA EXCEPCIONAL LA PARTICIPACIÓN DE VERUSKA LJUBISAVLJEVIC COMO REPRESENTACIÓN DE MISS VENEZUELA EN LA EDICIÓN 2018 DEL CERTAMEN Caracas, Venezuela 03 de septiembre de 2018.– Una vez culminadas las conversaciones que la Organización Miss Venezuela venía sosteniendo con la Organización Miss Mundo desde el nombramiento del Comité Ejecutivo, se anuncia que, tras una excepción a sus normas, la representante de Venezuela elegida en el 2017, señorita Veruska Ljubisavljevic, fue admitida, y podrá viajar a Sanya, China para representar al país el próximo 08 de diciembre y así optar por el título de mujer más bella del Mundo. “Estamos agradecidos con la Organización Miss Mundo por su apoyo a la gestión del Comité Ejecutivo y su confianza absoluta en la evolución y el futuro del Miss Venezuela” comentó Nina Sicilia, Gerente General de Miss Venezuela. Veruska Ljubisavljevic continuará el proceso de preparación para el Miss Mundo 2018, siguiendo los lineamientos del Comité Ejecutivo de la Organización Miss Venezuela. “Mi mensaje siempre ha sido de integración y entendiendo que el respeto hacia los demás siempre empieza con la valoración y respeto a uno mismo. Es por esto que continuaré con toda la preparación necesaria para llevar a Sanya en China lo mejor de mí y, más allá de cualquier circunstancia resaltar los valores, la constancia y tenacidad propios de la mujer venezolana” señaló Veruska Ljubisavljevic. Cabe destacar que ambas partes de mutuo acuerdo han convenido en dar por terminado el proceso judicial. El Comité Ejecutivo de la Organización Miss Venezuela y nuestra reina Miss Venezuela Mundo Veruska Ljubisavljevic, trabajarán en conjunto para traer una nueva corona del certamen Miss Mundo a celebrarse en Sanya – China el 08 de diciembre de 2018 y llenar de alegría y optimismo a toda Venezuela.

