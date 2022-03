Cyn Santana no vino al mundo a sufrir por hombres

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un día, Cyn Santana estaba hablando con un hombre y comenzaron a discutir. Cuando terminó la conversación se sintió tan molesta que decidió escribir una canción.

“En ese momento no estaba en una relación”, contó. “Y dije, ‘yo no tengo que pelear con un hombre que no sea esposo mío […] Yo no tengo tiempo para gente pequeña'”.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

El resultado fue “PQNMJ”, siglas de la frase “pa que no me jodan”. La canción, una mezcla de ritmos pop y hip hop, es parte de la serie de temas que Cyn estrenará a lo largo del año; y es posible que a finales de 2022 saque un álbum completo.

Cyn Santana se dio a conocer como parte del elenco de “Love & Hip Hop: New York”, de VH1, una serie que documenta la vida personal y profesional de músicos, artistas, productores y representantes de hip hop y R&B que viven en varias de las áreas metropolitanas del país.

Fue en esa producción donde Cyn conoció a las personas con las que ahora realiza su música. Pero para quienes no lo saben, desde antes de ser parte del elenco de “Love & Hip Hop”, el sueño de Cyn ya era ser cantante.

“Yo cantaba desde los cinco años”, dijo la artista desde su casa en Nueva Jersey, donde reside. “Yo me creía que era Selena y Shakira, cantaba en shows de talentos, en la escuela, en fiestas, en graduaciones”.

Pero no conocía a nadie en el ambiente de la música, así que se dedicó a estudiar. Luego tuvo la oportunidad de participar en el show de VH1 y fue entonces cuando comenzó a vislumbrar su carrera como intérprete.

“Uno lo que necesita es dinero para pagar y conocer gente buena [en la industria]”, dijo. “Y ahí poco a poco empecé a hablar con gente, a hacer canciones […] Ahora que soy más adulta ya sé el movimiento”.

Cyn, de madre salvadoreña y padre dominicano, es mamá de un niño de 4 años que procreó con el exrapero Joe Budden, con quien se comprometió en 2018. Sin embargo, rompió el compromiso tiempo después. Varios medios reportaron en ese entonces que Budden la abusaba física y verbalmente.

“Me iba a casar”, dijo. “Pero eso no funcionó porque dije –otra vez–, ‘No quiero que me jodan’ […] Entregué el anillo y me fui corriendo; corrí y no paré, y sigo corriendo”.

El mensaje de su nueva canción es para que las mujeres sepan que está bien estar sola, dijo Cyn, de 29 años y originaria de Washington Heights, Nueva York.

“Nos estresamos por uno y tantos que hay”, dijo. “Yo no quiero vivir la vida así, a mí que no me jodan, yo estoy ‘busy'”.