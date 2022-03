Marco Antonio Solís fue señalado de acoso por ex integrante de La Academia, Jaqueline González

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Universal reseñó que el integrante de “Los Bukis“, Marco Antonio Solís, fue señalado de acosador por una ex integrante de La Academia, Jacqueline González. Una seguidora del reality ha revivido un video del mismo, en el que la participante le comenta al director Héctor Martínez que “El Buki”: “Le pidió un beso después de haber bebido mucho”.

Video de Azteca América.

“Se aprovechó de mis sueños. De mi ilusión… No me falló un mes… Me falló tres años director. Tres años esperando. Había mucha desidia y sí habían otros intereses”, expresa la ex integrante de La Academia, Jaqueline González, refiriéndose a Marco Antonio Solís y a una supuesta promesa de hacerle un disco. Al parecer, el cantante la hizo grabar unos temas y después no sucedió nada con el proyecto, según explicó.

El director de La Academia le preguntó en su momento (2008) a Jaqueline González claramente en el video: “¿Quiso abusar de ti?” Y ella, entre el llanto, dice: “Pues no quiero ponerlo así. Yo nunca le seguí la corriente. Antes yo voy a ser digna y no voy andar con rollos así. Marco tenía o tiene. No sé si lo tiene todavía… Tenía un problema muy feo del alcohol y se puso así más borracho y: -¡Yo soy esto!- Y me decía: – Dame un beso– Y yo así que: -¿Qué?- y me paré y me volteé y le dije a mi papá: -Papá, mira lo que está pasando…- Y mi papá se ofendió muchísimo y me paré y dije: -¿Sabes qué? ¿Qué diablos estoy haciendo aquí?.., refiriéndose a Marco Antonio Solís, cantante de “Los Bukis“.

Para aquel momento, “El Buki” envió un mensaje a la ex integrante de La Academia.

Jaqueline González asegura que, después de ir a hablar con el Director en aquel momento para pedir el cambio de una canción que le tocaba interpretar y que no le cambiaron. Alegó que la misma le traía malos recuerdos, pues era de “El Buki“. El Universal también reseñó que, después de eso, Jaqueline afirmó que todo el declive de su participación en el reality y terminó siendo expulsada.

Hasta el momento de cierre de esta nota, el cantante Marco Antonio Solís, integrante de “Los Bukis“, no se había pronunciado al respecto.

