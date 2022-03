¿Puedes poner papel aluminio en la freidora?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El papel aluminio es un regalo culinario que sigue siendo un éxito. Puedes usarlo para asar, hornear y cocinar a la parrilla cualquier cosa, desde papas al horno hasta asados y una cabeza entera de coliflor. Pero, ¿qué pasa cuando fríes al aire esos alimentos? ¿Deberías usar el papel aluminio? ¿Acaso lo necesitas?

Las freidoras de aire, al igual que el horno estándar o el horno tostador, se pueden usar para calentar y recalentar alimentos que quedarían mejor si se envolvieran o se colocaran encima de papel aluminio.

La cuestión es que una freidora está diseñada para usarse sin tales productos: “Los fabricantes diseñan la canasta interior con pequeñas ranuras u orificios para que el aire caliente fluya alrededor de la comida fácilmente y permitir que cualquier goteo o grasa caiga en la bandeja recolectora que está debajo”, explica Larry Ciufo, el ingeniero de pruebas de Consumer Reports que supervisa las pruebas de las freidoras.

Y aunque los manuales de algunos de los modelos en nuestras clasificaciones de freidoras no mencionan el uso de papel aluminio, otros aconsejan no usar ese tipo de papel en ninguna parte de la freidora.

Así que no queda del todo claro. Primero consulta tu manual. Si estás seguro, como regla general, usa papel aluminio en la canasta de la freidora con moderación.

“Cubrir la canasta o la bandeja de cocción con papel aluminio puede ayudar con la limpieza, pero solo debes hacerlo cuando una receta lo indique”, dice Bruce Weinstein, autor de The Essential Air Fryer Cookbook, citando el mismo problema que Ciufo: “Revestir la canasta bloqueará todo el flujo de aire debajo y alrededor de la comida, por lo que la parte inferior de los alimentos no quedará crujiente. Además, la humedad y la grasa se acumularán alrededor de la comida, lo que hará que la parte de abajo quede pastosa”.

Weinstein afirma que si bien esto podría no presentar un gran problema para las preparaciones de pastelería, afectará lo crujientes que queden una chuleta de cerdo, una empanada o unos camarones con coco. Además, explica que si necesitas usar papel aluminio, hay que hacer que coincida con la forma de la comida y te debes asegurar de que el papel aluminio sea solo un ápice más grande que la preparación. Esto mantendrá el desorden al mínimo y también permitirá que la freidora haga circular el aire de la forma adecuada.

Las mejores freidoras de aire de las pruebas de CR

Échale un vistazo a tres impresionantes modelos que obtienen altas calificaciones en nuestras pruebas, listados en orden alfabético.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.