“Dios me castigó”: Julio César Chávez se arrepiente de haber peleado contra Óscar de la Hoya

En 1996 los dos mejores boxeadores del momento pactaron para la que luego fue llamada “la más grande pelea del boxeo latino”. Por un lado Óscar de la Hoya, prometedor joven de 23 años que no conocía la derrota en 21 pleitos; y del otro lado Julio César Chávez, de 31 años con mucha experiencia y entrando a su cotejo número 100.

La pelea finalmente fue ganada por el más joven. De la Hoya, apodado el ‘Golden Boy’, pudo derrotar a Chávez en menos de cuatro asaltos. Ya en el primer round pudo conectarle a su rival un certero golpe por el que el réferi tuvo que detener por unos momentos el cotejo.

Posteriormente tuvieron otro encuentro, la revancha de Julio César Chávez, pero el resultado fue el mismo: el Golden Boy le pasó por encima y le infirió otro severo corte en su rostro.

Sobre estas dos peleas el ya retirado e histórico pugilista se refirió en entrevista para el canal de YouTube, Un Round Más, del también jubilado Erik “Terrible” Morales.

“Dios me castigó ahí porque la verdad no debí haber peleado (…) fue como un crimen lo que cometí porque mucha gente apostó a mi favor” Julio César Chávez

En la conversación, “El Gran Campeón” contó que cinco días antes del choque un sparring “muy pendejo” le cortó la ceja y esa fue la herida que luego le abrió De la Hoya y que finalmente le costó la victoria.

“La primera pelea si no me hubieran cortado creo que hubiera ganado. Estaba en un buen momento todavía y me había preparado bien”, dijo.

Julio César Chávez quiere volver al ring

En la entrevista Julio César Chávez reiteró que a pesar de su edad se sigue manteniendo en forma y no pierde sus talentos, por lo que está dispuesto a tener una pelea de exhibición contra el Terrible Morales.

“Sabes una cosa, me gustaría hacer una exhibición contigo. Tu no sabes tirar ganchos, sólo tiras rectos. Erik así como estoy de viejo si te pongo una chinga. Me han estado hablando para hacer otra, pero, aun no hay nada concreto, vamos hacer la pelea a finales de año en el Estadio Caliente”, dijo el retirado pugilista, llamado en otros tiempos ‘Mr. Nocaut’, a Morales mientras lo tenía al frente.

