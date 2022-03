Britney Spears reactiva su cuenta de Instagram y publica nuevos videos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La semana pasada Britney Spears sorprendió a sus fans borrando súbitamente su cuenta de Instagram; el último mensaje que había compartido era un video en el que aparecía modelando varios atuendos, como un conjunto de color negro, leggings brillantes y una blusa a cuadros. El texto que escribió junto a esa publicación fue: “Le pedí a mi hermano por lo menos 15 veces como una perdedora que me diera de su Jack y Coke… UNA VEZ dijo que sí en 4 años 🥃 !!!! Creo que es porque él es 7 años mayor que yo y es mayor que Jamie Lynn … quién sabe, quizá fue por eso”. 🤷🏼‍♀️

Muchos pensaron que la ausencia de la princesa del pop de esa red social se debía a un problema técnico o a que daría inicio a un nuevo proyecto en su carrera, pero tres días después reapareció con el tipo de clips que ha publicado desde que se liberó de la tutela que ejercía sobre ella su padre Jamie Spears. Ahora se le pudo ver usando un top blanco y una falda de terciopelo, así como ajustados jeans a la cadera, con el tema “Mad world” como fondo musical.

Los mensajes que Britney Spears escribe junto a sus posts a veces no tienen que ver con el contenido de las imágenes, pero en esta ocasión -en el que adjuntó a un video- defendió su forma de modelar: “Por mucho TRABAJO DE PIES que he tenido que hacer al presentarme a cantar, estoy aprendiendo el arte de hacerlo!!!! Menos da para mucho… de lado a lado… SÍ… ¡verse bonita 🤩 es mi filosofía! Podría estar haciendo esto por MUCHO MUCHO TIEMPO… así que si no te gusta no me sigas y no olvides BESARLO 💋🍑!!!!!” View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

