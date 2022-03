Científicos descubren nuevos organismos a más de 8,000 metros de profundidad, en epicentro de terremotos y tsunamis

Un grupo de científicos descendió 8,000 metros de profundidad en la llamada Fosa de Atacama, frente a la costa del norte de Chile, y allí, donde el ser humano nunca antes había llegado, descubrieron extraños microorganismos sobre los que hoy se tienen más preguntas que respuestas.

El científico chileno Osvaldo Ulloa, director del Instituto Milenio de Oceanografía de la Universidad de Concepción, lideró al grupo de tres personas que a profundidades de hasta 8,000 metros exploró la enigmática Fosa de Atacama, un enorme hueco en el océano Pacífico que se extiende 5,900 km desde Ecuador hasta el sur de Chile.

Completed the 1st human descent to the bottom of the Atacama Trench with Dr. Osvaldo Ulloa of Chile. Preliminary maximum depth of 8,062 m. Extraordinary marine life observed: very many holothurians, rock faces showing chemosynthesis, and the largest bacterial tendrils I've seen. pic.twitter.com/7IZEyyoAQ4

“Hicimos la hazaña de llevar a seres humanos a la fosa donde ninguno había llegado”, relató Ulloa, quien realizó la proeza a bordo del submarino Limiting Factor.

A él se sumaron el explorador estadounidense Víctor Vescovo y el subdirector del instituto Milenio, Rubén Escribano, en la llamada expedición Atacama Hadal, que se inició el 13 de enero y se extendió por 12 días en las costas de Mejillones y Tal Tal, en el norte chileno.

This video shows a "pasture" of holothurians (sea cucumbers) grazing at the bottom of the Atacama Trench, near 8,060 meters. This is the most dense collection of holothurians I have ever seen in a Hadal Trench, showing the large volume of life in this deep ocean ecosystem. pic.twitter.com/fDHBC3IY0j

— Victor Vescovo (@VictorVescovo) January 22, 2022