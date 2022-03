Ángela Aguilar causa sensación al bailar en el escenario, usando un llamativo atuendo rojo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La gira de Ángela Aguilar por Estados Unidos ha comenzado con gran éxito. En el concierto que ofreció en Los Ángeles hubo una gran sorpresa, pues causó sensación al interpretar el tema “Como la flor”, que Selena Quintanilla hizo éxito hace 30 años. Usando un traje compuesto por corset y pantalones rojos de piel, Ángela imprimió mucha energía a su versión y hasta ejecutó una coreografía compañada de sus bailarines.

Hace algunos días la joven cantante posó para la edición mexicana de la revista Hola! y compartió en su cuenta de Instagram fotos de la sesión, en las que aparece en una terraza usando un enterizo de color blanco. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Te invito a ver la luna mientras escuchamos a Joaquín Sabina…. Gracias Hola!” View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

La gira de Ángela Aguilar recorrerá Stockton (el 25 de marzo), Las Vegas (26 de marzo), San Diego (27 de marzo), Irving (el 1 de abril), San Antonio (2 de abril), McAllen (3 de abril), Nueva York (20 de abril), Tysons (21 de abril) y Rosemont (24 de abril). Ella también compartió el lleno total que logró en Phoenix en el primer concierto del tour: “Fue una noche mágica en el @arizonafederaltheatre en Phoenix este inicio de mi gira #MexicanaEnamorada por los Estados Unidos, gracias por acompañarme angelitxs!!” Mientras tanto, la artista se encuentra muy emocionada por ser la intérprete del tema principal de la telenovela “La herencia”, que se estrenará en México el 28 de marzo. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

