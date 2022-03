Calientan el Clásico de México Vs. Estados Unidos: Ex futbolista del ‘Team USA’ pone en duda la grandeza de ‘El Tri’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

México y Estados Unidos escribirán un nuevo capítulo en la historia del Gran Clásico de la Concacaf y como no podía faltar, a pocos días del partido que podría significar la clasificación para el ganador, empiezan a saltar las chispas por parte de los aficionados y ex jugadores que le añaden más emoción al partido con sus declaraciones, tal y como lo hizo el ex mundialista estadounidense, Marcelo Balboa.

Y es que como indicó el ex futbolista, los jugadores que posee la nómina de Estados Unidos no deberían sufrir las condiciones geográficas que posee México, ya que en primer lugar, la selección mexicana dejó de jugar en un horario adverso para los rivales, por lo que altura ya no influye tanto. Además Balboa hizo énfasis en que los mexicanos ya no hacen pesar el Estadio Azteca como hace unos años atrás.

El ex central opinó que antes era improbable que Estados Unidos pensara en un empate en el Estadio Azteca, pero con el pasar de los años, y debido a que México no hace sentir su localía, eso es algo mucho más factible hoy en día.

“El gigante de Concacaf en este momento tiene 25 puntos y está a un partido del mundial”



Marcelo Balboa habla del ‘Tri’, y la selección estadounidense 😱💥 pic.twitter.com/rLiav05o5q — Futbol Picante (@futpicante) March 22, 2022

“Cuando visitábamos a México, la ventaja era que todos sus jugadores estaban en México, me acuerdo que veníamos a jugar y México era como un motor, corrían por toda la cancha porque estaban acostumbrados a la altura, ahora esta situación ya no es la misma, pues de los que van a alinear el próximo jueves, serán cuatro o cinco como máximo juegan en el país”, argumentó Balboa.

El ex futbolista también explicó que jugar en la noche, como lo viene haciendo México de un tiempo para acá es mucho más favorable para los visitantes.

“Antes ellos estaban acostumbrados y nosotros no, cuando llegábamos ahí sufríamos con la contaminación, con el pasto, con la afición y además se jugaba a la una de la tarde, a diferencia de ahora que se juega por la noche, con un clima más tranquilo para los visitantes.

Marcelo Balboa, tres veces mundialista, reveló que jugar en el Estadio Azteca 🏟️ ya no es un martirio para Estados Unidos 🇺🇸 como antes 👀https://t.co/mfvsWlGziM pic.twitter.com/WVKrYDi0ih — Bolavip México (@BolavipMex) March 22, 2022

Finalmente explicó que los mismos jugadores mexicanos ya no están acostumbrados a sus propias condiciones climáticas y debido a eso es que el Estadio Azteca ha dejado de pesar.

Balboa culminó opinando que una victoria contra México en el Estadio Azteca será histórica pero lo más importante para la selección estadounidense debe ser sellar su clasificación al Mundial de Qatar 2022.

“Me parece que si le ganamos a México será una victoria muy grande e histórica para nosotros, pero lo más importante para este equipo es llegar al Mundial… El trabajo se termina cuando estás en el Mundial, pero si Estados Unidos puede ir a México y ganar será histórico.

También puede interesarte:

Se quejaron pero lo compraron todo: A pesar de los altos costos se agotaron todos los boletos para el México Vs. Estados Unidos

Con traje listo para Qatar: Se filtra el posible uniforme que usará la selección mexicana en el mundial

Oportunidad de oro para ir al Mundial: Qatar abre un período de reclutamiento de 20,000 voluntarios. Estos son los requisitos para aplicar