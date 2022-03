Tu guía para comprar plantas en línea

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Si para este Día de la Madre estás buscando una opción distinta que regalar flores cortadas, puedes dejar de lado el ramo tradicional comprado en la tienda y elegir una planta de interior, una alternativa igualmente hermosa con una vida útil más larga.

Antes solo se podía comprar plantas en persona, pero en los últimos años, comprarlas por Internet se ha vuelto mucho más común, en parte porque así puedes ahorrarte el tiempo y el esfuerzo de ir a una tienda física, según un informe de IBISWorld. Las plantas de interior, en especial las orquídeas, se han convertido rápidamente en una opción de regalo popular.

No son pocas las tiendas minoristas en línea con enfoques creativos, que van más allá de hacer una simple entrega. The Sill y Bloomscape, por ejemplo, se han ganado un lugar en el mercado con sus colecciones selectas, macetas con estilo, y consejos sobre cómo cuidar las plantas que venden. Y los servicios de entrega de flores , como el de UrbanStems, se adaptaron rápidamente para incluir plantas vivas, además de los arreglos florales estándar.

Para comprender mejor qué pueden esperar los compradores de estos minoristas, analizamos algunas compañías populares, con especial atención en el costo, la experiencia en línea y la amplitud de selección, teniendo en cuenta el tipo de planta, y el estilo y tamaño de la maceta (basándonos en su diámetro en pulgadas). Para que la evaluación fuera justa, decidimos enfocarnos en una sola planta: la siempre popular Zamioculcas zamiifolia (o ZZ, para abreviar). Vale la pena señalar que esta planta es considerada levemente venenosa, por lo que conviene mantenerla alejada de las mascotas y de los niños.

“La planta ZZ es una planta de interior muy resistente y capaz de tolerar una amplia variedad de condiciones de luz, incluida la luz muy tenue”, explica Jarema Osofsky, fundadora de Dirt Queen NYC, un servicio de diseño personalizado y tienda de plantas. Además, puede soportar períodos de abandono (prefiere los suelos secos), así como un viaje de varios días en una caja oscura.

A continuación, encontrarás una lista de tiendas minoristas de plantas en línea populares. Haz clic en el enlace de cada una para obtener más información sobre qué esperar.

Venta directa al consumidor: The Sill y Bloomscape

The Sill

The Sill es uno de los primeros negocios que comenzó a vender plantas directamente a los consumidores, y se destacó por hacer que la compra de plantas fuera sencilla para los inexpertos. En cada lista de productos se brindan breves consejos de cuidado, como la frecuencia con la que hay que regar la planta, y si se debe colocar bajo la luz solar directa o indirecta. Este minorista también ofrece macetas que vienen en muchos colores y estilos.

Artículo: planta ZZ en una maceta Acadia

Precio: una maceta pequeña (5 pulgadas de diámetro) con la planta ZZ cuesta $39 y una maceta mediana (7 pulgadas) cuesta $55.

Empaque: la mayoría de las plantas, excepto algunas pequeñas, llegan en una maceta de cultivo que se pone dentro de la maceta que elijas. Esto ayuda a reducir el riesgo de estrés en la planta durante el traslado. Cuando recibes la planta, The Sill recomienda dejar que se aclimate a su nuevo entorno en la maceta de cultivo durante las dos primeras semanas. Después, puedes plantarla en la maceta principal, pero esto es opcional si la planta todavía tiene espacio para crecer en su contenedor original.

Tamaño y estilo: las macetas vienen en dos tamaños (pequeño y mediano), tres materiales (porcelana, cerámica y plástico reciclado) y ocho colores (negro, melocotón, blanco, rosado, crema, menta, terracota y piedra lavada).

La tienda también ofrece una maceta en versión grande (de 12 pulgadas de diámetro) por $163, pero solo está disponible para entrega local en la ciudad de Nueva York y en el norte de Nueva Jersey.

Envío: los precios de envío son $5 fijos para pedidos inferiores a $10, $10 fijos para pedidos de entre $10 y $100 y $25 fijos para pedidos superiores a $100. Sin embargo, estas tarifas pueden variar según la temporada y tu ubicación. El empaque y envío de los pedidos demora de 5 a 10 días hábiles y el traslado lleva de 1 a 4 días más.

Política de devoluciones: si una planta o maceta llega dañada, The Sill te enviará un reemplazo o (si el artículo está agotado) te dará un crédito de la tienda, que se puede guardar para cuando el producto vuelva a estar disponible. Si la planta llega muerta (es poco probable, pero puede ocurrir en climas fríos), la reemplazarán.

Datos útiles: las plantas de The Sill suelen agotarse rápido y es posible que haya una lista de espera para las combinaciones de plantas y macetas más populares. The Sill no hace envíos a Hawái ni Alaska.

Hay suscripciones mensuales para recibir desde una planta (recibirás una cada mes, en una maceta de cultivo de 6 pulgadas de diámetro, combinada con una maceta de cerámica de 7 pulgadas de ancho), hasta paquetes, y juegos de dos o más plantas. Puedes obtener un 15% de descuento en la primera compra si te registras para recibir mensajes de texto de marketing.

Bloomscape

La experiencia de compra en Bloomscape es igual de sencilla que en The Sill. Las plantas de interior están disponibles en cinco tamaños (desde macetas de 4 pulgadas de diámetro , hasta macetas de 11.8 pulgadas de diámetro), y se presentan generalmente en macetas de cinco colores diferentes. Las plantas de Bloomscape llegan completamente desarrolladas y ya plantadas. Cada lista de productos incluye consejos de cuidado, sugerencias relacionadas con la luz, e indicaciones sobre si la planta es apta para mascotas o no (algunas pueden ser tóxicas para los animales).

Artículo: planta Zenzi

Precio: por el momento, Bloomscape solo ofrece la ZZ en tamaño grande ($150, maceta de 11.8 pulgadas de diámetro), el cual actualmente se encuentra en lista de espera. Hay una alternativa: comprar una planta “Zenzi” (una mediana, en maceta de 8 pulgadas de diámetro, cuesta $65), que es una variedad enana de la ZZ.

Empaque: cada planta llega ya plantada, con la tierra para macetas característica de Bloomscape (con turba canadiense, perlita e Hydrafiber) en una maceta con un plato Ecopot (hecho con un 80% de plástico reciclado).

Tamaño y estilo: las macetas vienen en un solo tamaño (mediano), y en cinco colores (piedra, arcilla, carbón, pizarra e índigo).

Envío: Bloomscape envía los pedidos inferiores a $75 por una tarifa fija de $7 y, si gastas más de $75, el envío es gratis. La compañía señala que, por lo general, envían sus plantas dentro de los 3 a 8 días posteriores a la compra, aunque algunas pueden mandarlas antes, y tardarán de 3 a 5 días en llegar. Algunos pedidos de plantas pueden retrasarse hasta una semana cuando hay mal clima, o si se prevé que la temperatura en el destino, o a lo largo de la ruta de envío, será inferior a 20 grados. Si se esperan retrasos por el clima, Bloomscape enviará tu pedido por un correo aéreo de 2 días y cubrirá los costos.

Política de devoluciones: Bloomscape no acepta devoluciones, pero garantiza que tu planta vivirá por al menos 30 días, aunque en su sitio web dice que si traspasas una planta de interior a un nuevo contenedor dentro de los primeros 30 días, se anulará la garantía. Si una planta o maceta llega en malas condiciones, o si se daña dentro del plazo de 30 días, Bloomscape la reemplazará.

Datos útiles: las plantas de Bloomscape vienen con un folleto de consejos e instrucciones de cuidado de expertos. Un equipo de servicio online (llamado Grow-How Team) está disponible para brindar asesoramiento gratuito sobre el cuidado general de las plantas (p. ej., cuándo regar o podar una planta) o para responder preguntas específicas (p. ej., sobre las hojas amarillentas o los daños causados por las plagas). Bloomscape no hace envíos a Hawái ni Alaska.

Puedes obtener $10 de descuento en el primer pedido, si te registras para recibir correos electrónicos de marketing.

Servicios de entrega de flores: UrbanStems y The Bouqs Company

Urban Stems

La colección de plantas de este servicio de entrega de flores en línea está relativamente limitada a cactus, suculentas, orquídeas, y algunas plantas populares de hojas verdes (incluida la ZZ). UrbanStem asigna a sus productos títulos genéricos como “The Archie” o “The Quinn”, en vez de usar sus nombres científicos o apodos, y esto hace que a los compradores de plantas novatos les sea difícil distinguir una variedad de la otra, o comparar precios según la especie.

Artículo: The Charleston

Precio: “The Bosco” (maceta de 6.25 pulgadas de diámetro) cuesta $75, “The Charleston” (maceta de 7 pulgadas de diámetro) cuesta $80; ambas son plantas ZZ, pero cada nombre corresponde a un tamaño diferente.

Empaque: “The Bosco” viene en una maceta de cerámica blanca y negra, mientras que “The Charleston” viene en una canasta tejida, marrón y blanca.

Tamaño y estilo: las plantas ZZ de UrbanStem vienen en dos tamaños similares y se distinguen principalmente por sus macetas, como se indicó anteriormente.

Envío: UrbanStems ofrece un envío gratuito para pedidos superiores a $100, y una tarifa fija de envío de $10 para entregas al día siguiente. No hacen entregas los domingos, los lunes ni los feriados importantes. Encontrarás más detalles sobre sus políticas de envío en el sitio web de UrbanStems.

Política de devoluciones: UrbanStems señala que ninguno de los artículos es reembolsable y que solo puedes cancelar un pedido antes de que el equipo de envío lo prepare. Si un artículo llega dañado, la compañía enviará un reemplazo o, si ya no está disponible, solo en este caso, recibirás un reembolso en la forma de pago original.

Datos útiles: este minorista les permite a los usuarios filtrar sus búsquedas por fecha de entrega, e incluso ofrece la opción de entregas el mismo día y al día siguiente, en la ciudad de Nueva York y en Washington, D.C. En las demás ubicaciones, UrbanStems ofrece entregas al día siguiente para los pedidos hechos antes de las 2 p. m. del día anterior. No hace envíos a Hawái ni Alaska.

La entrega gratuita está disponible periódicamente para algunos días festivos, incluidos el Día de la Madre y el Día del Padre.

The Bouqs Co.

Este servicio de entrega de flores, directo desde el campo de cultivo, comenzó recientemente a incluir plantas vivas de interior a su colección de productos. Al igual que UrbanStems, Bouqs no llama a sus plantas por sus nombres reales, sino que ofrece algunos giros divertidos (p. ej., “Show Me the Money Tree” [Muéstrame el árbol del dinero] y “Best Fern” [El mejor helecho]). Trabajan con 15 opciones aproximadamente, incluidas suculentas, orquídeas, y algunas variedades populares, como la lengua de suegra y el potus.

Artículo: Make It ZZ (Que sea una ZZ)

Precio: una planta ZZ pequeña cuesta $74.

Empaque: la ZZ se envía en una maceta de cerámica con diseño marrón, y viene cubierta con un musgo que retiene la humedad.

Tamaño y estilo: Bouqs ofrece la planta ZZ en un solo tamaño (maceta de 6.75 pulgadas de diámetro).

Envío: Bouqs cobra $12 por las entregas entre semana, y $21 por las entregas de los sábados. No hacen entregas los domingos ni los lunes. Puedes seleccionar la fecha de entrega que quieras, pero ten en cuenta que, de momento, no podrás recibir la planta ZZ antes del 17 de mayo. La marca garantiza la entrega dentro del plazo seleccionado, y algunos pedidos pueden llegar hasta 2 días antes de la fecha.

Política de devoluciones: todas las ventas son finales y solo podrás recibir un reemplazo si te entregaronel artículo incorrecto, si llegó en malas condiciones o si nunca te llegó.

Datos útiles: las plantas de Bouqs vienen en macetas de diseño vanguardista, pero no hay opciones alternativas si no te gusta un estilo específico. Puedes ahorrar un 30% en tus pedidos si optas por un plan de suscripción mensual, que cuesta $36 por mes. Bouqs no hace envíos a Hawái ni Alaska.

Actualmente, puedes obtener un 25% de descuento al finalizar la compra utilizando el código FORMOM y un 20% de descuento en tu primer pedido si te registras para recibir correos electrónicos. Estos dos descuentos no se pueden combinar.

Principales tiendas minoristas: Amazon y Home Depot

Amazon

El gigante de internet ofrece plantas vivas de varias marcas, pero Costa Farms es su opción más popular, al menos según los autores de las reseñas : la planta ZZ de la marca está etiquetada como una elección de Amazon, y tiene casi 3,000 calificaciones, con un promedio de 4.5 de 5 estrellas.

Artículo: planta de interior ZZ de Costa Farms

Precio: una maceta de cultivo pequeña (6 pulgadas de diámetro) con la planta ZZ cuesta $27.34, una maceta decorativa más grande (10 pulgadas de diámetro) cuesta $45.49.

Empaque: puedes elegir entre una maceta de cultivo de plástico o una decorativa hecha con materiales reciclables, que cuestan menos de $2 adicionales.

Tamaño y estilo: puedes escoger entre dos tamaños, una ZZ de 12 pulgadas de alto (maceta de 6 pulgadas) o una de 22 pulgadas de alto (maceta de 10 pulgadas). Ambas están disponibles en macetas de cultivo (desde $27.34) o decorativas (desde $28.99).

Envío: el envío es gratuito. Los plazos dependen de cada vendedor, pero generalmente tu pedido tardará en llegar cerca de siete días hábiles desde el momento de la compra.

Política de devoluciones: todos los artículos vendidos y gestionados por Amazon se pueden devolver dentro de los 30 días posteriores a la entrega; en estos casos, se puede solicitar un reembolso total.

Datos útiles: puedes buscar el mismo tipo de planta en el sitio web, pero ten en cuenta que la mayoría llegará en macetas de cultivo de plástico y es posible que no incluyan instrucciones de cuidado específicas.

Home Depot

Al igual que Amazon, Home Depot ofrece una selección variada de plantas de interior, y cuenta con vendedores conocidos, como Costa Farms y American Plant Exchange. Actualmente, el minorista vende 16 tipos diferentes de plantas ZZ, incluidas algunas que vienen en macetas de cerámica o tejidas. En el momento de la publicación, seis de las versiones estaban agotadas.

Artículo: planta Cuervo ZZ Tropical de Moda

Precio: una maceta de 6 pulgadas de diámetro con la planta ZZ cuesta $36.99.

Empaque: este producto específico se envía plantado en una maceta de cerámica blanca, pero los estilos varían según las marcas.

Tamaño y estilo: el inventario de plantas ZZ de Home Depot incluye una variedad de tamaños y macetas. Los precios van desde $24.98 por una maceta de 5.9 pulgadas de diámetro, hasta $48.72 por una maceta de 10 pulgadas de diámetro.

Envío: la mayoría de las plantas ZZ en el sitio web son elegibles para un envío gratuito; sin embargo, dependiendo de la ubicación y el inventario específico, podrás optar por recoger tu pedido en la tienda.

Política de devoluciones: según Home Depot, todas las plantas perennes, los árboles y los arbustos tienen una garantía de 1 año y, si una planta de interior llega dañada, el minorista enviará un reemplazo sin cargo de inmediato.

Datos útiles: puedes buscar plantas ZZ con diferentes estilos de macetas en el sitio web, e incluso elegirlas en base a la altura de la planta real.

Dónde comprar

Cuando se trata de pedir plantas por Internet, la elección del minorista dependerá en gran medida del tipo de producto y de la experiencia que esperas tener. Las tiendas como The Sill brindan un servicio similar al de un conserje (con folletos especializados que incluyen consejos de cuidado y un servicio de ayuda online en el sitio) al tiempo que ofrecen un enfoque “moderno” que se centra en macetas de diseño vanguardista, lo que puede resultar atractivo para algunos compradores.

Los servicios de entrega de flores no cuentan con una selección amplia y, a menudo, sus productos son más costosos que los de la competencia (p. ej., en Bouqs una planta ZZ pequeña cuesta $74, mientras que un producto similar cuesta $39 en The Sill). Sin embargo, en estos casos, estarás pagando por fechas de entrega garantizadas, con la opción de entrega al día siguiente.

Por último, cuando se trata de grandes minoristas o marcas como Amazon, por lo general, estarás renunciando a los lujos (macetas elegantes, empaques y presentaciones bien pensadas) por un artículo básico.

En cuanto a las plantas que pueden soportar un viaje, Osofsky sugiere optar por aquellas con hojas gruesas y firmes que son menos susceptibles a romperse durante el traslado. “Las plantas lengua de suegra son bastante indestructibles y no se dañarán incluso si se agitan dentro de una caja”, afirma. “La Pilea peperomioides y la cola de burro, por otro lado, tienen hojas delicadas que se rompen y se marcan fácilmente cuando se golpean”.

¿El tiempo apremia? Elige recoger tu pedido en un vivero, o en un centro de jardinería o en una tienda de plantas local. Y si estás buscando una opción más económica, únete a algún grupo local de intercambio de plantas o de Buy Nothing. Puede ser que encuentres la planta perfecta.

