Video: Narcosicaria del CJNG tortura e interroga a narcomenudista de Cárteles Unidos

En las redes sociales se viralizó un video, en el que aparece un narcomenudista de los Cárteles Unidos, siendo torturado e interrogado por una narcosicaria del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien le revela los nombres de otros cuatro operadores de algunas organizaciones rivales. Este sujeto fue secuestrado en Uruapan, una localidad del convulso y violento estado de Michoacán, ubicado en la costa Pacífico de México. “Esto que me está pasando a mí no se lo deseo a nadie”, es el mensaje de advertencia que el narcomenudista le envía, de parte del CJNG, a la gente de los Viagras, los Correa y la Nueva Familia Michoacana, que integran los Cárteles Unidos.

En la videograbación, de un minuto y medio de duración, se escucha la voz de una mujer interrogando al narcomenudista, quien dice llamarse Roberto Galindo Rodríguez y aparece con marcas negras en el rostro. Desesperado, le dice a sus conocidos que le están “fiando” la vida los del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“—¿Nombre?— Roberto Galindo Ramírez. Estoy aquí porque me he dedicado a andar tirando hielo, jugándole al narcopendejo, pero les digo a ustedes Tagua, Chilín, tú que robas; ese Angelo, tú que robas. Todos los que se encuentran en la cueva de Chava, Chavita tú que andas en silla de ruedas (…) Me la están fiando. Esto que me está pasando a mí no se lo deseo a nadie (…) Todos los que andan apoyando a Viagras, no señores, puro Jalisco, señores”.

Cabe recordar que Michoacán se encuentra en medio de una guerra sangrienta entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Cárteles Unidos, que han protagonizado masacres y enfrentamientos en los últimos cuatro meses. Ante esto, el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, desplegó a decenas de militares a esa entidad.

