Zuria Vega y la verdadera razón por la que no regresa a las telenovelas

Con una sonrisa en el rostro y acompañada por el actor Daniel Giménez Cacho, Zuria Vega presentó ante los medios de comunicación su nueva obra de teatro, “Network”. Y aunque este proyecto generó interés a sus fanáticos y público en general, fue su explicación sobre la causa que impide su regreso a las telenovelas la que dio la vuelta en redes sociales. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

En rueda de prensa, la protagonista de melodramas como “Mi marido tiene familia” y “La Venganza de las Juanas” fue cuestionada sobre sus planes actorales a corto plazo y si estos incluyen su regreso a las telenovelas. Al respecto, informó que no está muy segura.

“La verdad no he tenido ni tiempo, o sea el año pasado me fui a vivir a Chile, a filmar una serie, ahora estoy enfocada en ‘Network’, después voy a filmar otro proyecto el próximo mes“, contó Zuria Vega.

Asimismo, la guapa actriz destacó que no ha tocado a su puerta un proyecto que se sienta como ‘el indicado’: “Yo digo: ‘hay que dejar que las cosas se acomoden y cuando así sea, regresaré a la televisión que yo amo y admiro’. Pero, bueno, por ahora no, no ha llegado el proyecto ni el tiempo“.

Por otro lado, Zuria comentó que se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida, disfrutando de ser mamá y ama de casa, algo que quiere disfrutar al máximo.

“Mis hijos para mí son mi prioridad, siempre hay tiempo para la maternidad, mis dos chiquitos son mi motor, mi vida entera, han crecido con una mamá trabajadora y así crecerán, pero siempre conmigo”, dijo para de paso poner fin a los rumores de una separación con su esposo Alberto Guerra.

