FOTOS: Así lucía Walter Mercado antes de ser famoso

Desde el inicio de su trayectoria artística, Walter Mercado compartió su deseo por enviar un mensaje positivo al público a través de sus predicciones astrológicas y horóscopos. ¡Y vaya que lo logró! Por más de cuatro décadas, entro a los hogares de millones de personas alrededor del mundo por medio de los programas en los que participó.

Su carisma y conciencia espiritual lo llevaron a ganarse el respeto e incluso cariño del público, por lo que cuando se dio a conocer la noticia de su muerte en el 2019 a causa de una falla renal, el mundo entero quedó conmocionado.

Esta deceso hizo que sus fanáticos se interesaran en su trayectoria, así los sus primeros años de vida que lo formaron. Uno de los aspectos más llamativos del puertorriqueño fue su juventud y distintas fotografías revelaron cómo lucía el astrólogo durante antes de convertirse en la estrella mundialmente conocida.

Walter Mercado nació en el año 1932 en la ciudad de Ponce, Puerto Rico, y vivió bajo el seno de una familia tradicional. Sin embargo, en reiteradas ocasiones señaló que mantuvo una relación muy cercana con su madre, pues tenían afinidad en sus hobbies: “Yo me quedaba con mi madre a tocar el piano, leyendo libros. Todo acerca de mí era diferente”.

I just discovered this photo of young Walter Mercado and I'm beside myself. pic.twitter.com/BDPMFsavyG — Chovihano 𖤐Johnny 🏴🜃🜄 Electric Hateyland (@SicGorgiamos) March 21, 2017

Fue a través de Twitter donde algunos usuarios difundieron una serie de imágenes en donde se aprecia a un Walter Mercado durante sus años de juventud, antes de convertirse en el reconocido astrólogo y vidente.

En las postales, el famoso luce su característica melena larga y rubia. Los accesorios y mirada penetrante a la cámara hicieron que las fotografías se viralizaran rápidamente dentro de dicha plataforma, haciendo que los internautas destacaran su gran parecido a las últimas apariciones públicas que tuvo antes de fallecer. Young Walter Mercado is a time lord who was taking selfies with an iPhone decades ago that's why he knows the future! pic.twitter.com/PY2hSOEDWL— Adrian Carrasquillo (@Carrasquillo) August 7, 2014

Cabe recalcar que sin importar su deceso en 2019, el puertorriqueño Walter Mercado sigue siendo un ícono de la astrología y estrella entre la comunidad latina que reside en Estados Unidos.

