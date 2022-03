El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez se lamenta de no ganar la carrera en Arabia Saudí pero sigue optimista en la Fórmula 1

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), que acabó cuarto, después de haber salido desde la ‘pole’ este domingo el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito urbano de Yeda que “ha sido una pena, pero” que “hay cosas que no puedes controlar”.

Hard luck today but that's racing @SChecoPerez 💪 Still a strong weekend and good points in P4 👏 pic.twitter.com/6fJjrN1CZO — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 27, 2022

El piloto de 32 años, que afronta su duodécima temporada en la F1, la segunda como compañero del último campeón del mundo Max Verstappen, ganador este domingo en Arabia, fue víctima de la mala suerte, ya que se vio perjudicado nada más entrar el boxes por el accidente del canadiense Nicholas Latifi (Williams), que provocó la entrada en pista del coche de seguridad, que chafó las aspiraciones del mexicano, que pasó de haber festejado muy probablemente su tercera victoria en la categoría reina a acabar cuarto, un puesto que le supo a poco.

“Ha sido una pena, pero hay cosas que no puedes controlar. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer; pero desafortunadamente no fue suficiente para ganar la carrera” Sergio ‘Checo’ Pérez

“Es increíble que sucediese justo en ese momento el accidente de Latifi, porque perdimos la carrera ahí; teníamos la victoria en la bolsa”, opinó ‘Checo’, que admitió que ya tiene ganas de que llegue la próxima prueba, dentro de dos fines de semana: el Gran Premio de Australia, en el circuito semi-urbano de Albert Park, en Melbourne. After you. No, no, after you 😎 #F1pic.twitter.com/A6mvxOBYQw— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 27, 2022

“En cualquier caso, me siento contento por el equipo y por Max (Verstappen, su compañero, que este domingo logró su vigésima primera victoria en la categoría reina); sobre todo después de la última carrera”, en referencia a la de Baréin de hace siete días, en la que los dos Red Bull, esta vez primero y cuarto, tuvieron que abandonar justo al final de la prueba.

