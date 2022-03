Angelinos mayores de 50 dispuestos a ponerse la segunda vacuna de refuerzo contra covid-19

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó comenzar a aplicar a partir del miércoles 30 de marzo, un segundo refuerzo de las vacunas de covid-19, Pfizer y Moderna para personas mayores de 50 años, si tienen al menos 4 meses de haberse puesto el primero.

Con este segundo refuerzo, suman ya cuatro las vacunas que los angelinos se han puesto para protegerse de covid.

“Este segundo refuerzo es muy importante porque hemos visto que a partir de los 6 meses después de aplicarnos la vacuna, comienza a desvanecerse la protección. Al momento de ponernos el segundo refuerzo, las personas están más protegidas”, dijo el doctor Ilan Shapiro, director médico de Bienestar para la Salud de Altamed.

Y señaló que el segundo refuerzo no podía llegar en mejor momento tras la oleada de casos que se ha presentado en China y Europa. “Estamos retrasados con 6 semanas, pero igual a nosotros nos puede llegar un rebrote”.

Ante el repunte mundial de covid por la subvariante BA.2, recomiendan ponerse el segundo refuerzo de covid. (Getty Images)

Dijo que entiende que estamos cansados de tantas vacunas, pero al virus le da igual y se aprovecha para atacar.

“Lo mejor que tenemos para protegernos es la vacuna que sigue siendo efectiva. Y claro a mi también me gustaría que con una sola vacuna, ya fuera suficiente, pero estamos ante un virus que está cambiando, y la mejor herramienta de protección que tenemos es la vacuna”.

La autorización para una cuarta dosis de la vacuna contra covid-19 se da en momentos en que comienza a propagarse en Estados Unidos, la subvariante BA.2, que es considerada una versión de la variante Ómicron aún más contagiosa. Esta nueva subvariante será la siguiente gran prueba para las vacunas contra covid.

En la actualidad, muchas naciones en el mundo experimentan brotes de la Ómicron, alimentados en gran parte por la variante BA.2. En el país representan un tercio de todos los casos, pero por ahora las hospitalizaciones están en su punto más bajo desde el verano pasado.

Paty Osuna, trabajadora de una clínica comunitaria en Los Ángeles, de 52 años de edad, dice que si mañana puede, mañana mismo se pondrá el segundo refuerzo.

“Y si me piden ponerme siete refuerzos, los siete me los pongo porque con la vacuna me siento muy protegida. Hasta la cara me cambia de la tranquilidad que me da estar vacuna”.

Los mayores de 50 son los primeros que deberán ponerse el refuerzo de la vacuna de covid. (Getty Images)

En los 2 años que lleva la pandemia, Osuna dice que no se ha enfermado de covid, pese a que durante un tiempo trabajó en el reparto de comida de restaurantes a las casas y vendiendo en los tianguis.

“He sido siempre una de las primeras en vacunarse. Y aunque a veces me he sentido muy cansada y con dolor de brazo después de ponerme la vacuna, prefiero eso a enfermarme de covid.

“En todo este tiempo, no me he enfermado de covid, pero mi hermana sí se ha enfermado dos veces. La primera vez estuvo malísima. La segunda ya estaba vacuna y de todos modos, se enfermó, pero en una semana, ya estaba bien, sin problemas porque le pegó muy leve gracias a la vacuna”.

Los lugares para ponerse el segundo refuerzo para los mayores de 50 años, operados por el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, estarán en el Obregón Park del este de Los Ángeles; el Ted Watkins Park del sur de Los Ángeles; el Balboa Sports Complex de Encino; el Commerce Senior Citizens Center de la ciudad de Commerce; el Market Street Center de Santa Clarita; el Palmdale Oasis Recreation Center de Palmdale, el Norwalk Arts y Sports Complex de Norwalk.

Para más información, visita: VaccinateLACounty.com

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, reveló que el 29 de marzo se reportaron 541 nuevos casos de covid, para hacer un total de 2 millones 831,655 casos en lo que va de la pandemia. 7 nuevas muertes, 321 personas hospitalizadas, y una tasa de positividad de 22%.

Habrá varios sitios de vacunación en Los Angeles. (Suministrada)

Silvia Flores de 50 años está también lista para aplicarse el segundo refuerzo de covid-19, pero deberá esperar porque el primero se lo puso el 14 de diciembre.

“Yo creo que para el 14 o 15 de abril cuando cumpla los 4 meses del primer refuerzo, voy a ir a ponerme el segundo para tranquilidad mía y de la gente que vive conmigo, mi hijo, mi yerno y mis dos nietas”.

Cuenta que cuando se puso la primera vacuna si tuvo mucha incertidumbre porque era algo nuevo, pero ya la segunda la hizo con mucha seguridad, no tuvo problemas ni la pensó para ponerse el refuerzo.

“Ahora sé que este segundo refuerzo es parte de un proceso para poner fin a esta pandemia”.

Así que Flores dice que irá sin miedo y sin titubear por el segundo refuerzo de la vacuna contra covid.