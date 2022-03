La icónica pirámide del Louvre cumple 33 años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A principios de la década de 1980, el Museo del Louvre era un museo de arte de clase mundial a punto de estallar. Tenía las mejores colecciones de arte a nivel mundial, pero se estaban quedando sin espacio para exhibir.

Debido a la falta de espacio, las galerías estaban desarticuladas y la experiencia del visitante era mala.

Tanto es así que solo había dos baños públicos para atender a los 2,5 millones de visitantes del arte anualmente.

Para aumentar la escasez de espacio, el Ministro de Finanzas francés había reclamado el ala Richelieu del edificio para sus oficinas.

En 1983, François Mitterrand invitó al arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei y le encargó la modernización del Louvre.

En 1983, cuando se inició el proyecto del Gran Louvre para dar cabida a más visitantes, el museo de arte ya recibía alrededor de 2,5 millones de visitantes al año. Cuando terminó la actualización el 29 de marzo 1989, el Museo recibía a 3,5 millones de visitantes.

El proyecto del Gran Louvre fue tan crucial para Mitterrand que decidió renunciar a un concurso abierto, lo que provocó el descontento de muchos estudios de arquitectura franceses. La decisión unilateral del presidente enfureció a muchos, pero se mantuvo firme.

Si bien el proyecto fue la visión singular de IM Pei, también fue un esfuerzo de colaboración masivo.

Excavaciones arqueológicas sin precedentes en la Cour Napoléon y la Cour Carrée desenterraron los cimientos medievales del Louvre. View this post on Instagram A post shared by Musée du Louvre (@museelouvre)

La Pirámide de base cuadrada fue construida íntegramente con dovelas de vidrio y postes metálicos. Noventa y cinco toneladas de acero y 105 toneladas de aluminio soportan la estructura.

Mientras que la pirámide del Louvre tiene 21,6 metros de altura, su base cuadrada tiene lados de 34 metros. View this post on Instagram A post shared by Musée du Louvre (@museelouvre)

La pirámide tiene un total de 673 segmentos de vidrio: 603 rombos y 70 de forma triangular.

Seguir leyendo: