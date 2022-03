Posible tornado lesiona a 7 en Arkansas a medida que avanzan tormentas severas en el sureste

Una poderosa tormenta azotó Springdale, Arkansas, la madrugada del miércoles como parte de un sistema peligroso que podría traer clima extremo y posibles tornados a gran parte del sureste de los EE.UU., según CNN.

Siete personas resultaron lesionadas, incluidas dos de gravedad, cuando un posible tornado tocó tierra a las 4 a.m. en Springdale, una ciudad en el noroeste de Arkansas, dijo el alcalde Doug Sprouse en una publicación de Facebook.

I’m so thankful today’s tornado had limited injuries and no loss of life.



This pic reminds me of the work ahead for Springdale and the resiliency of its people. #arwx pic.twitter.com/11e7Edebd3 — Aaron Nolan (@AaronNolanNews) March 30, 2022

“Muchos residentes han sido desplazados de sus hogares y numerosos negocios han reportado daños significativos”, dijo Sprouse. No ha habido muertes reportadas, señaló Sprouse.

Video of the tornado moving through Pope County in Arkansas around 5:30 P.M. Wow! Video sent by Ritchie Singleton. #arwx pic.twitter.com/ZjQRVoiHD9 — Christopher Pipkin (@ChrisPipkinWx) March 7, 2022

El Departamento de Bomberos de Springdale dijo en Facebook que la parte sureste de la ciudad sufrió “daños significativos” y el Departamento de Policía de Springdale anunció una serie de cierres de carreteras en medio de informes de cables eléctricos, árboles y semáforos caídos.

En la Escuela Primaria George, el gimnasio fue destruido y la cocina y la cafetería sufrieron graves daños, dijo el Distrito Escolar de Springdale.

BREAKING: 7 people injured, 2 of them in critical condition after last night's possible tornado as per Captain Jeff Taylor from Springdale, #Arkansas PD.



Photos: FB: Springdale School District — George Elementary was damaged by potential tornado. @weatherchannel pic.twitter.com/N4LON7Y0oy — Scot Pilié (@ScotPilie_Wx) March 30, 2022

El gobernador Asa Hutchinson dijo en Twitter que no había estudiantes dentro de la escuela en ese momento. Sí se desplegaron equipos de búsqueda y rescate, ya que hay daños importantes y lesionados, dijo el gobernador y pidió que continuaran monitoreando el clima en todo el estado a medida que avanza este sistema de tormentas. (2/2) Search and rescue teams have been deployed, as there are significant damages and injuries. Continue to monitor the weather throughout the state as this storm system moves through. Make sure you have a safe location in the event additional severe weather impacts your area.— Gov. Asa Hutchinson (@AsaHutchinson) March 30, 2022

El daño se deriva de una serie de tormentas que atraviesan el este de Oklahoma y el oeste de Arkansas y que se intensificarán a lo largo del día, poniendo a más de 50 millones de personas en riesgo de sufrir condiciones climáticas extremas que amenazan sus vidas.

Casi un récord de tornados en marzo

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) emitió cinco avisos de tornado el miércoles. El primero se extendía de 5:25 a 13:00 horas. CDT y cubría partes de Arkansas, Louisiana, Missouri, Oklahoma y Texas.

Los nuevos reportes de clima extremo llegan en un mes que ha visto una actividad de tornados casi récord en Estados Unidos.

Hasta el miércoles por la mañana, el SPC ha contado al menos 187 informes preliminares de tornados en marzo. Esto es más del 233% de lo normal y solo cuatro menos que el conteo de tornados de marzo más alto en la historia registrada (191 en marzo de 2021), según el meteorólogo de CNN Pedram Javaheri.

En promedio, marzo tiene un promedio de 80 tornados en todo el país.

Una diferencia entre las tormentas de esta semana y el mortífero tornado de la semana pasada es cuánto más extendida está el área de riesgo, qué tan intensos serán los vientos y cuanto tiempo durarán los vientos dañinos.