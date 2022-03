Agenda de eventos: diversión de fin de semana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Llegaron las mariposas

Son pequeñas, grandes, bicolores, tricolores, con diseños sencillos o muy rebuscados. Son las mariposas que cada año se multiplican en el Butterfly Pavilion del Natural History Museum (900 W. Exposition Blvd., Los Angeles). Los visitantes pueden admirar más de 30 especies en un ambiente en el que también se puede disfrutar de una gran variedad de plantas nativas de California. Todos los días de 9:30 am a 5 pm. Termina el 5 de septiembre. Boletos $8. Informes nhm.org.

Foto: NHMLA

Danza moderna

La compañía de danza moderna, Alvin Ailey American Dance Theater, vuelve a la ciudad para ofrecer una serie de presentaciones que incluyen varios estrenos, nuevas producciones y piezas clásicas luego de una ausencia de más de dos años. El programa, que tendrá lugar en el Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles) celebra los diez años en la compañía de su director Robert Battle. Del 6 al 10 de abril, con un programa diferente cada día. Boletos desde $34. Informes musiccenter.org.

Foto: Paul Kolnik

Arte en LACMA

“Barbara Kruger: Thinking of You . I Mean Me . I Mean You”, es una retrospectiva de algunas de las obras de esta influyente artista que se exhiben en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles). Incluye videos, envolturas de discos de vinilo a gran escala y sonidos de audio que abarcan cuatro décadas. Termina el 17 de julio. Boletos $16 a $20; gratis menores de 17 años. Informes y horarios lacma.org.

Experiencia real

The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience lleva a los visitantes a Mayfair, Londres, al año 1813. La nueva experiencia, que debutó en el Millennium Biltmore Hotel (506 S. Grand Ave., Los Angeles), está inspirada en el programa de Netflix, Bridgerton. Es una interacción con actores vestidos con exquisitos vestuarios de ese periodo. La sala está decorada como en la época de la realeza. Se puede departir con los actores, bailar y escuchar música; incluye actos acrobáticos, shows de baile y la banda sonora de Bridgerton. Martes a domingo con varios horarios. Boletos desde $49. Solo mayores de 18 años. Informes bridgertonexperience.com.

Foto: Cortesía

Auto volador

Lo que parecía muy lejano ya es una realidad, los autos que vuelan. El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) tiene en exhibición el primer carro moderno que vuela, el Aeromóvil, que estará a la vista del público por tiempo limitado. Se trata de un vehículo de lujo que se puede usar tanto en el piso como en el aire. El auto incluye características de automóvil y un diseño e ingeniería aeroespacial. A partir de mañana viernes. Abierto todos los días 10 am a 5 pm. Boletos $12 a $17. Informes petersen.org.

Foto: Petersen Auto Museum

Show de Los Tigres del Norte

Los Tigres del Norte estrenarán formato; por primera vez en su carrera sacarán a la venta un EP, que incluirá seis canciones originales, entre ellas “¿Dónde estabas?” y “Pa los plebes y mis compas”, con los que promocionan su próximo material, que estará disponible el 20 de mayo. Esta y otras de sus decenas de canciones serán parte de su gira La reunión –también el nombre del EP–, que llegará este fin de semana a la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles). Sábado 8 pm. Boletos desde $50. Informes cryptoarena.com.

Foto: Cortesía

Cine japonés

Para celebrar los meses finales de la exhibición Hayao Miyazaki, el Academy Museum (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) proyectará siete filmes clave de este legendario director japonés. Todos se presentarán con subtítulos en inglés. El primero en llegar a la pantalla será Nausicaä of the Valley of the Wind, basado en el manga de Miyazaki de 1982. Mañana viernes 7:30 pm. Boletos $5 a $10. Informes academymuseum.org.

Foto: Archivo

Primavera en Moorpark

Para celebrar la llegada de la primavera, Underwood Family Farms (3370 Sunset Valley Rd., Moorpark) realizará el Springtime on the Farm, un festival con numerosas actividades para toda la familia, como zonas para tocar animales de granja, alimentación de patos, paseos en carruajes jalados por caballos, paseos en tren, búsqueda de minerales y celebración de pascua. Hay más de 50 acres por explorar. Del sábado al 24 de abril. Todos los días de 9 am a 6 pm. Boletos $10 a $14. Informes underwoodfamilyfarms.com.

Foto: Cortesía

Música pop

Los hermanos Jesse y Joy estrenaron recientemente “Respirar”, un tema que llegó de la mano de un video que fue grabado en Ciudad de México. Este fue el preámbulo para la gira que comenzó este dúo en marzo y llegará la próxima semana al teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles). El Clichés World Tour continuará su recorrido por varios escenarios de California hasta llegar a Indio, donde concluirán la gira el 10 de abril. Miércoles 8 pm. Boletos desde $24. Informes livenation.com.

Foto: Cortesía

Viernes en el NHMLA

Luego de dos años de programas virtuales, el Natural History Museum of Los Angeles County (900 W. Exposition Blvd,, Los Angeles) regresa a los eventos presenciales con la serie NHM First Fridays: From Seeds to Psychedelics, que incluye música en vivo, una variedad de DJs, conversaciones, cocteles y más. Este viernes participan DJ Spiñorita y el tema del que se hablará será Wild Harvesting, o la búsqueda de alimentos, con un neurocientífico y un comunicador de ciencia. La música en vivo estará a cargo de Girlpool y Grace Ives. A partir de las 5 pm. Boletos $20. Informes nhm.org.