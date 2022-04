¿Cuánto cuesta una tableta?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Si has visto el último evento de productos de Apple, tal vez pienses que una tableta decente cuesta lo mismo que una escapada de fin de semana a las Bahamas. El nuevo iPad Air cuesta por lo menos $700, y es la segunda tableta más cara de Apple. Un iPad Pro equipado puede llegar a costar $1,300, antes de aumentar el almacenamiento y añadir otros extras.

No te equivoques: los iPad suelen ser dispositivos de alta gama. El iPad Air usa el mismo chip que los portátiles 2020 de Apple. Puede ser que necesites una tableta tan potente si realizas tareas complejas (como la edición de videos), o puede que te baste con una tableta de $50 de Amazon.

Al final, el costo de una tableta depende totalmente del uso que le vayas a dar. Si solo quieres otra pantalla para leer las noticias o mantener a los niños ocupados en un viaje por carretera, podrías comprar una tableta muy buena por menos de lo que te gastarías en un par de tenis nuevos.

Aquí tienes un resumen de lo que cuestan las tabletas, teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas.

La mejor tableta económica

Cuando uno piensa en todo lo que puede hacer una tableta, $50 parecen poco, pero la tableta Amazon Fire 7 (16GB) podría cambiarnos esa idea. El modelo no tiene una puntuación tan alta en nuestras pruebas como para ganarse una recomendación oficial de CR. Sin embargo, vale la pena tenerla en cuenta.

Imagínate que sacas de la caja tu nueva tableta y te tiras en el sofá. ¿Qué vas a hacer con ella?

Con la tableta Amazon Fire 7 podrás manejar TikTok, correos electrónicos, libros electrónicos, controlar tus luces inteligentes y mucho más con facilidad.

¿Quieres una tableta tan potente como una computadora? Busca una diferente, porque la Fire 7 es lenta. ¿Necesitas una pantalla bonita? Esta tableta de 6.9 pulgadas no la tiene. Pero mucha gente solo quiere una segunda pantalla para tareas sencillas, para dejarla en la mesa de café y tenerla a mano cuando le da flojera buscar una computadora portátil; esta tableta servirá para eso.

El mayor obstaculo podría ser la descarga de aplicaciones. Los dispositivos de Amazon no tienen acceso a algunas aplicaciones populares, así que podrás consultar tu correo electrónico, por ejemplo, pero no usar la aplicación de Gmail para hacerlo. Sin embargo, eso está bien para una tableta que cuesta tan poco. Además, puedes añadir una tarjeta SD para tener más espacio de almacenamiento.

La mejor tableta por menos de $300

El año 2019 fue estupendo para las tabletas, si la Samsung Galaxy Tab A sirve de ejemplo.

El modelo tiene una pantalla de 10.1 pulgadas, por encima de la media, con una reducción de reflejos y un brillo que facilita su uso en exteriores. Probablemente, no es tan potente para la edición de fotos profesional, pero se desenvuelve muy bien en las tareas cotidianas. La batería dura 11.1 horas, según nuestra prueba de duración de baterías para navegar por Internet (en comparación con las 8.8 horas de la tableta de Amazon anterior). Se puede ampliar el almacenamiento con una tarjeta SD, y el modelo tiene funciones para restringir los perfiles que ayudan a proteger a los niños.

Las cámaras son mediocres, pero seguramente están bien para las llamadas o para tomar fotos de los recibos de compra. La tableta también funciona con Android, lo que significa que tendrás acceso a una amplia variedad de aplicaciones.

La Galaxy Tab A cuesta alrededor de $230 y es una gran máquina. Si gastas $50 más, puedes comprar un modelo 4G que funciona con un plan inalámbrico. O, por $330, puedes adquirir un iPad básico. Esta es una tableta extraordinaria. Además, luce muy bien. Pero no necesitas gastar tanto para conseguir una tableta que te encante.

La mejor tableta de 500 a $1,000

Cuando el presupuesto de tu tableta entra en el territorio de una bonita pieza de joyería, hay un montón de opciones. Si tienes $500 en el bolsillo, puedes conseguir un iPad Mini. Esta potente máquina de 8.3 pulgadas tiene una pantalla magnífica y es nuestra mejor opción para una tableta pequeña.

Si gastas $100 más, puedes comprarte el nuevo iPad Air de 10.9 pulgadas. Apple promete un rendimiento sobresaliente y, aunque aún no hemos terminado de probar el modelo, los iPad suelen sacar buenas notas en nuestras evaluaciones.

Para los que quieren una pantalla más grande o prefieren un dispositivo Android, el Samsung Galaxy Tab S7, de $650, es una opción fantástica. Supera con creces nuestras pruebas de rendimiento y aunque la pantalla de 11 pulgadas no es de las mejores, es de alta calidad. Nuestros evaluadores dicen que tiene colores brillantes, limpios y claros, aunque les falta un poco de saturación.

Para los que gastan mucho, el Apple iPad Pro 11 es lo mejor que se puede conseguir. Su pantalla de 11 pulgadas usa una tecnología llamada Mini LED, también presente en algunos televisores de alta gama, y es muy probable que el rapidísimo procesador que tiene sea más potente que tu computadora. La opción estándar de 128 GB cuesta $800. Los modelos compatibles con el 5G empiezan a partir de $1,000.

La mejor tableta que el dinero puede comprar

Sé lo que estás pensando. Miraste el iPad 11 Pro de $800 y te reíste. “¿Solo una pantalla de 11 pulgadas? Por favor”. Por supuesto, a un verdadero usuario avanzado, solo le conformará el espacioso iPad Pro de 12.9 pulgadas, de $1,100. Es posible que también necesites más almacenamiento, y como los iPads no admiten tarjetas SD, seguramente querrás llevarlo al máximo con el modelo de 2 terabytes por $2,200. Y ya que estás en esto, puedes ir por una capacidad de 5G. Eso te lleva a un total de $2,400.

Los usuarios de Android también tienen opciones de alta gama. Estamos probando el Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Tendremos los resultados próximamente, pero las especificaciones prometen un rendimiento destacado. El modelo cuesta entre $900 y $1,200.

Bromas aparte, son dispositivos realmente impresionantes. Las pantallas son amplias y bonitas, y es difícil imaginar una tarea que cualquier usuario normal necesite y que estas opciones no puedan realizar. También son mucho más potentes de lo que pudieran necesitar 99 de cada 100 personas. Para algunos usuarios, podrían ser algo indispensable. Para otros, solo una oportunidad para decir que tienen el mejor dispositivo del mercado. Pero para todos los demás, una tableta no tiene por qué costar una fortuna.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.