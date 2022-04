Horóscopo: qué le espera al signo de Sagitario en abril de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Escribe, registra, transmite, pero no intentes que otras miradas sean como la tuya. Marte en 3 trae visión y lucidez a tu mente si no desperdicias esta energía en enojos y ofensas. En la relación con hermanos, algunas chispas y una gran revelación. Atenta.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Imprevistos apuran decisiones laborales. No hay escena que experimentemos que esté fuera del orden natural, no retengas nada.

Tu cuerpo va a dar señales de darle más atención. ¿Una nueva disciplina médica? Tal vez encuentres la clave para resolver algo que te aqueja desde hace tiempo.

AMOR Y SEXO. Con tu pareja, juegos que potencian el deseo. Y si estás sola, alguien diferente trae diversión y adrenalina. En los asuntos del amor, si contamos del 1 al 10, 8 para lo disfrutable.

EL DESAFÍO. Tomar rutas no convencionales.

LA OPORTUNIDAD. Regalos que embellecen tu casa.

TU ALIADO. Acuario no trae la respuesta que esperabas, pero sí la que buscabas.

