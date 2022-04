ONU: 1,480 civiles han muerto en Ucrania, más de 120 eran niños

Según los más recientes datos de la ONU, entre los muertos desde el pasado 24 de febrero y este 4 abril, hay 331 hombres, 211 mujeres, 22 niñas y 40 niños, así como 61 niños y 815 adultos cuyo sexo aún se desconoce.

Sobre el total de heridos, 253 son hombres, 194 mujeres, 43 niñas y 40 niños, así como otros 100 niños y 1,565 adultos de sexo aún por confirmar, señala el organismo internacional.

Donde mayor número de bajas se han producido es en las regiones de e Donetsk y Lugansk, las dos autoproclamadas repúblicas soberanas reconocidas por Rusia, donde han muerto 474 personas y 1,065 resultaron heridas.

From 24 Feb—4 April, we recorded 3,675 civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 1,480 killed, incl 123 children; 2,195 injured, incl 183 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. Update https://t.co/ezue4coEeF pic.twitter.com/7dZvJAsbfY

— UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) April 5, 2022