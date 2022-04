Polémica: Hija de Maradona niega que la camiseta que será subastada sea con la que anotó “La Mano de Dios”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La hija mayor de Diego Armando Maradona, Dalma Maradona, aseguró este miércoles que la playera que subastará la casa de subastas Sotheby’s, no es la que utilizó su padre al momento de anotarles los dos goles a Inglaterra en el Mundial de 1986.

Dalma asegura que la que será subastada se trata de la camiseta que utilizó Maradona durante el primer tiempo del partido, y que después se cambió y utilizó otra para la segunda mitad del encuentro.

The Guardian informa que la camiseta de La Mano de Dios y el Gol del Siglo será subastada.



Se estiman más de 5 millones de dólares por el manto de Maradona, que estuvo expuesto en el Museo de Londres durante más de 18 años. pic.twitter.com/C5NuKy7Rwo — Teo Coquet (@TeoCoquet) April 6, 2022

“No tenés manera de comprobar que tenés la del segundo tiempo, estás mintiendo. Él no tiene la camiseta de los dos goles”, manifestó Dalma en su programa de radio, en relación a la afirmación hecha por el británico Steve Hodge, quien asegura tener la playera con la que Maradona anotó el Gol del Siglo XX y la Mano de Dios.

“Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Conociendo a mí papá sabes que esa camiseta no se la dio a nadie. No la tiene este hombre. No la tiene él. Lo sé fehacientemente“, dijo la hija del fallecido astro argentino.

La remera que se está subastando del Diego es la que usó contra Inglaterra, pero es la del primer tiempo.



La del segundo tiempo (ambos goles) está en manos de las hijas.



Aún así, el que se la lleve tendrá una reliquia. pic.twitter.com/hlc30ZuH6A — Premier League Argento 🇦🇷 (@EPLargento) April 6, 2022

Dalma también afirmó saber quién es la persona que tiene la camiseta que usó Maradona en el segundo tiempo de ese partido. Sin embargo, no quiso dar el nombre del que la posee.

Vale destacar que Steve Hodge afirma que desde hace años es el propietario de la playera histórica del Diego, que fue exhibida en un museo, y que próximamente será subastada por internet.

“No es esa. No quiero decir quién la tiene porque es una locura.No la tiene este hombre. No lo confirmé yo, lo dijo él. Me dijo: ‘¿Cómo le voy a dar la camiseta de mi vida?“, sentenció Dalma Maradona.

