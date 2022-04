Danna Paola revela la razón por la que a veces huye de la prensa: “sufro de ansiedad social”

Danna Paola no sólo se ha perfilado como una de las artistas del momento, sino que también le ha dado voz a los temas que aquejan a las nuevas generaciones, entre ellos los relacionados a la salud mental y emocional.

En esta ocasión la protagonista de “Atrévete a soñar” no deja de aprovechar cada oportunidad enfrente de las cámaras para poner sobre la mesa algunos padecimientos como la ansiedad, la cual ha confesado que padece desde los 15 años de edad.

La actriz principal de la serie española Élite y el musical Wicked aprovechó su paso por la alfombra roja de “Charlie y la Fábrica de Chocolate” para aclarar a los medios de comunicación presentes, el por qué se rehusó a hablar con las cámaras de TV Azteca, en especial del programa “Ventaneando” cuando llegó a la ciudad de Monterrey para un concierto donde compartió escenario con Moderato.

“Sufro de mucha ansiedad social, por eso estos eventos de repente me estresan. Lo aclaro para que luego no me digan que los evado, la verdad he estado muy ausente, ha sido muy complicado para mi este inicio de año. Y si algún día ven que salgo corriendo es porque tengo ansiedad social amigos. Ya que lo primero que pienso cuando me sucede eso es que hoy no quiero, pero es un padecimiento real”.

DANNA PAOLA