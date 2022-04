Dos muertos y 10 heridos tras tiroteo en club nocturno de Cedar Rapids en Iowa

Dos personas fallecieron y al menos 10 resultaron heridas en un tiroteo en club nocturno ubicado en Cedar Rapids, Iowa, en la madrugada de este domingo, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió poco antes de la 1:30 de la madrugada en Taboo Nightclub and Lounge, dijo el Departamento de Policía de Cedar Rapids en un informe. El local había organizado una fiesta temática de los años 90, de acuerdo con una publicación en redes sociales.

Los funcionarios estaban patrullando el lugar de manera rutinaria al momento de empezar los disparos, por lo que pudieron responder inmediatamente al tiroteo, dice el comunicado.

Las autoridades aseguraron la escena del crimen e informaron que “no hay amenaza para la seguridad pública”.

Los oficiales de policía no dieron detalles sobre los posibles sospechosos o detenciones al respecto. Las averiguaciones continúan este domingo, por lo que los investigadores pidieron a cualquier persona que haya estado “presente en el momento del tiroteo o con conocimiento del incidente” debe ponerse en contacto con los detectives, se lee en el comunicado.

Los heridos en el tiroteo fueron trasladados a diferentes hospitales de la localidad para recibir atención médica.

Two dead, 10 hospitalized after overnight shooting at Taboo Nightclub in Cedar Rapids. Police say the shooting broke out at 1:27 a.m., investigators are still on scene. https://t.co/yljnLtjq2Z — KWWL (@KWWL) April 10, 2022

El incidente sucedió un día después de que las autoridades informaron de otro tiroteo contra un oficial de policía, quien se encontraba fuera de servicio. Nadie fue herido en esa balacera cuando los disparos llegaron hasta la casa del agente y el patrullero del oficial.

Por su parte, la alcaldesa de Cedar Rapids, Tiffany O’Donnel, emitió un comunicado tras el hecho, solicitando así el fin de la violencia armada en la localidad.

“Nuestros corazones están con los afectados por el incidente de anoche. Esto no es Cedar Rapids. Esto no es lo que somos. Quiero agradecer a nuestros oficiales de policía por su rápida respuesta, anoche y su arduo trabajo todos los días para mantenernos a salvo”, dijo O’Donnel.

Añadió también que “el Departamento de Policía de Cedar Rapids está trabajando arduamente para llevar a la persona o personas responsables ante la justicia. Como ciudadanos, podemos desempeñar un papel activo para evitar estos incidentes antes de que sucedan. Esto significa respetarnos unos a otros, resolver problemas pacíficamente y responsabilizarnos a nosotros mismos y a los demás. Juntos podemos construir la comunidad segura y acogedora que queremos para Cedar Rapids”, escribió la alcaldesa de Cedar Rapids.

Asimismo, Chuck Grassley, senador por el estado de Iowa, se pronunció al respecto diciendo en la red social Twitter que “la violencia nunca es la respuesta”. Awful news out of Cedar Rapids w the death of 2 and 10 wounded in late night shooting Violence is never the answer Praying for the families of the victims & for swift healing for the wounded— ChuckGrassley (@ChuckGrassley) April 10, 2022

