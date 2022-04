Martha Higareda disfruta el éxito y los millones: “Tengo esta voz y ahora hay que usarla para el bien”

Exclusiva

Pareciera que todo lo que toca Martha Higareda se convierte en éxito, es una de la actrices y productora con más proyección en México y fuera del país, sus podcast, ‘Infinito’, y el que comparte con Yordi Rosado ‘Con Todo Un… Mucho’, son de los más escuchados en ese formato y, además, se la presenta como una celebridad millonaria en redes.

En entrevista exclusiva con Martha Higareda, hablamos de su éxito, de su secreto y nos confiesa qué hay detrás de todo lo que ha conseguido: “Tengo esta voz y ahora hay que usarla para el bien”.

-¿Qué descubriste en el formato podcast?

Martha Higareda: Es muy diferente al radio, es muy diferente, obviamente, al cine, y a la televisión. Cuando estoy haciendo películas o estoy haciendo alguna serie, normalmente me dan los diálogos y estudio y así, en el formato podcast puedo ser yo, puedo hablar de lo que yo quiera, hacer bromas, contarles historias, entrevistar a gente que normalmente no lo haría en cualquiera de estos otros formatos. En Infinitos es como si estuviéramos contigo, sentados en la sala de tu casa, yo platicando, como platicaría con una amiga, me da mucho más esa libertad de ser yo.

-A Través de los diferentes episodios tú brindas herramientas de ayuda ¿En qué te ha ayudado a ti o te has sorprendido?

Martha Higareda: Me ha sorprendido en muchas cosas, sobre todo a la hora de estar haciendo las investigaciones de lo que hablo, y a la hora de tener invitados, muy padres… Yo Marta estoy aprendiendo un montón y en otras somos dos personas que estamos compartiendo conocimiento, que los dos sabemos, y que coincidimos en ciertos temas.

-¿Qué te dice el público?

Martha Higareda: Les gusta muchísimo. Infinito se creó con el objetivo de poder, sobretodo en los tiempos que estamos viviendo, de poder tener una expansión de la conciencia, una apertura a entender lo que está pasando en el mundo, y también entender que nosotros tenemos el poder de poder generar entre nosotros y dentro de nosotros nuestra propia paz. Yo soy una persona que, gracias Dios, he aplicado ciertos métodos para poder alcanzar mis objetivos.

Era una niña, que creció en Tabasco, donde allá no existía nada que tenga que ver con la actuación, y poco a poco fui haciendo cosas y me convertí en una de las actrices más importantes de México, produciendo películas, hacen muchas cosas, entonces yo les comparto, a través de este podcast, muchas herramientas que he aprendido y las que voy aprendiendo. La gente cuando las empiezan a aplicar me escriben en el podcast diciendo: “Marta me está funcionando, logré materializar esto, mi familia y yo escuchamos tu podcast y hemos crecido juntos, logré sanar estas cicatrices que tenía emocionales con mi mamá, con mi papá, estoy mejorando mi relación de pareja”. Está bien bonito que a la gente le esté funcionando.

-Una de las cartas de presentación que nos envían a la prensa, además de tu gran carrera de actriz, es que eres millonaria en redes ¿Qué significa para ti ser millonaria en redes?

Martha Higareda: Primero me siento súper agradecida con la gente que me sigue en las diferentes redes sociales, tanto en Instagram, como en Twitter, como en Facebook, como en Youtube. Significa una responsabilidad, una gran responsabilidad y un gran gozo, significa que juntos hemos creado esta comunidad, una cercanía con la gente, ¿por qué?, porque normalmente haces una película, una serie y no ves las reacciones de la gente, no las puedes sentir en carne propia… Yo soy muy dedicada a ellas en el sentido de que leo los mensajes, contesto, saludo, como que sí me hace sentir muchísimo más cercana a toda la gente, eso significa, cercanía, mucho, mucho, mucho amor y también la responsabilidad de: “Ay gracias que tengo esta voz y ahora hay que usarla para el bien”.

