Tormentas severas amenazan al centro y el oeste espera fuertes nevadas en abril

Un sistema de tormentas en las llanuras, el medio oeste y el sur de Estados Unidos continuará generando intensas tormentas eléctricas que podrían producir numerosos tornados, vientos dañinos generalizados y granizo destructivo, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Severe thunderstorms are expected late this afternoon and tonight from eastern NE into IA and extreme southern MN/southeastern SD. The initial storms this afternoon and evening will be supercells capable of producing strong tornadoes, very large hail, and damaging winds. https://t.co/jXU1spmPVN — National Weather Service (@NWS) April 12, 2022

Los meteorólogos también dijeron que había una posibilidad de hasta 3 pies de nieve en las llanuras del norte. Una tormenta de invierno provocó el cierre de una carretera interestatal a través de Dakota del Norte y Montana.

La tormenta de invierno hizo que se emitan advertencias de tormenta de nieve para partes de las Dakotas y Montana. Las condiciones del clima harán que viajar sea casi imposible en algunos lugares.

Here are the latest key messages for a significant and potentially historic blizzard that is likely to develop over the northern Plains today. pic.twitter.com/6qBEKMpRiG — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) April 12, 2022

Este brote de tormentas comenzó el martes por la noche en el este de Oklahoma y Arkansas, donde una perturbación inicial contribuyó al desarrollo de tormentas severas dispersas.

Hubo un tornado confirmado por radar y video justo al norte de Little Rock, Arkansas, según informes del Servicio Meteorológico Nacional. Varias casas resultaron dañadas cerca de Mayflower, Arkansas.

Here's a side-by-side of the tornadic storm in southeast Faulkner County at 810 pm CDT (April 11). To the left is a reflectivity image showing a hook on the southern end of the storm. On the right is rotation (blue/inbound winds next to red/outbound winds) near the hook.#arwx pic.twitter.com/GCXjbvtw01 — NWS Little Rock (@NWSLittleRock) April 12, 2022

Según los informes, una fuerte tormenta que azotó a New Blaine, Arkansas, produjo granizo del tamaño de pelotas de béisbol, el granizo más grande registrado en el estado en casi dos años.

Look at the size of this Hail.

Delaware Arkansas, Brothers hiding at the Beer Store in New Blaine. @ryanhallyall pic.twitter.com/8qiTGKIb9n — RageNKane (@D_kane1982) April 12, 2022

Pronóstico para el miércoles

Las tormentas severas se extenderán más durante el miércoles a medida que un sistema de baja presión a mayor escala se acerque al medio oeste y al sur.

Las tormentas podrían contener vientos dañinos en línea recta, granizo grande y algunos tornados.

Una línea de tormentas eléctricas severas continuará barriendo el este de Nebraska y el oeste de Iowa y el noreste de Kansas, el noroeste de Missouri y el centro de Iowa con vientos tormentosos dañinos.

Otra línea de tormentas saldrá del este de Texas hacia partes del sureste.

Un eje de fuertes lluvias desde Indiana, al sur hasta la Costa del Golfo traerá consigo la amenaza de inundaciones repentinas. An axis of heavy rain from Indiana, south to the Gulf Coast today and tomorrow will bring with it the threat for flash flooding.



Most flood fatalities occur in vehicles, and it only takes 12 inches of water to sweep a car away. Turn Around, Don’t Drown. pic.twitter.com/oSVki3qLf9— National Weather Service (@NWS) April 12, 2022

El área más probable para tormentas eléctricas severas es desde los valles del medio de Mississippi y del bajo Ohio hacia el sur hasta el valle del bajo Mississippi.

Los vientos dañinos generalizados, el granizo muy grande y los tornados son riesgos potenciales. Las tormentas más intensas podrían generar fuertes tornados, ráfagas de viento de hasta 75 mph y granizo de dos pulgadas o más de diámetro.

Los riesgos del sistema de tormentas disminuirán a medida que se acerque a la costa este el jueves. Sin embargo, aún podría haber algunas ráfagas de viento dañinas aisladas en las tormentas que atraviesan las regiones del Atlántico medio y el sureste.

Este podría ser el cuarto brote de clima severo en cuatro semanas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se han producido más de 1,400 informes de clima severo, incluidos al menos 243 tornados confirmados, en los tres sistemas de tormentas que los han causado desde el 21 de marzo.

Con información de weather.com, CNN y NWS

Te puede interesar:

– Un marzo cálido y seco empeoró las condiciones de sequía en el oeste

– Pronostican 19 huracanes con nombre para una temporada muy activa en 2022

– Un fuerte tornado deja dos muertos y una ruta de destrucción en Florida