4 formas de ahorrar en boletos aéreos incluso cuando suben las tarifas

Los consumidores no son los únicos que se sienten en aprietos al cargar gasolina. Las aerolíneas también se enfrentan al aumento en los precios del combustible y transfieren parte de este incremento del costo a los viajeros.

¿Cuánto subirá el precio de los boletos aéreos? Los expertos en viajes indican que, en las próximas semanas y meses, los precios de los vuelos de cabotaje podrían aumentar entre $30 y $40 para un boleto típico de ida y vuelta.

En una conferencia de inversores, el presidente de Delta Air Lines, Glen Hauenstein, señaló que es probable que los precios de los boletos suban “un poco menos que el 10%” con respecto a los valores actuales. Varias fuentes de la industria estiman que las tarifas de cabotaje oscilan entre los $320 y $400 para un boleto de ida y vuelta, dependiendo de factores como la fecha del viaje o la competencia en una ruta en particular.

“El aumento de los costos del combustible va a hacer que las ganancias de las aerolíneas disminuyan, o que se vean obligadas a subir las tarifas, o que pasen ambas cosas” , advierte Scott Keyes, fundador y experto líder en vuelos del sitio de ofertas de aerolíneas Scottt’s Cheap Flights, y añade que el combustible es el segundo gasto más grande para las compañías aéreas después de la mano de obra. Desde finales del año pasado, el costo de la gasolina para los aviones, que se obtiene del petróleo crudo, ha subido más del 50%.

Sin embargo, Keyes sostiene que el aumento global en los precios del petróleo no tendrá un impacto tan directo en los boletos aéreos como en los precios del combustible.

Por un lado, los efectos de cualquier incremento pueden diferir mucho entre las aerolíneas, dependiendo de la edad promedio de sus flotas y si han invertido en los modelos más nuevos de bajo consumo de gasolina. Además, la compra de boletos de avión suele ser discrecional (a diferencia del combustible), lo que significa que las compañías aéreas tienen un incentivo en ciertos mercados para frenar el aumento de los precios.

Muchas de las grandes aerolíneas internacionales también aseguran el petróleo comprándolo a precios fijos (o lo adquieren por adelantado), lo cual podría reducir el impacto ante el aumento de los precios, al menos por un tiempo. La compañía aérea alemana Lufthansa hace poco afirmó que ya aseguró alrededor de dos tercios de su combustible para el año a un precio de $74 por barril.

Sin embargo, aparte de Southwest Airlines, son pocas las aerolíneas estadounidenses que han asegurado los precios en los últimos años después de las grandes pérdidas que algunas de ellas tuvieron cuando apostaron por decisiones equivocadas en el pasado, explica Henry Harteveldt, analista de la industria de viajes y presidente de Atmosphere Research.

De todos modos, muchas tarifas internacionales aumentarán. Varias aerolíneas internacionales, incluidas Air Asia, Emirates y Malaysia, ya están imponiendo o subiendo los recargos por combustible en los boletos como consecuencia del fuerte aumento de los precios del petróleo.

Las compañías aéreas que prestan servicios en rutas de ultra larga distancia, como de Europa y EE. UU. a Asia, enfrentan costos aún más elevados. Esto se debe a la invasión rusa en Ucrania, que ha obligado a que ciertas aerolíneas tuvieran que desviar los vuelos alrededor de esos dos países, lo que puede sumar hasta 3 horas de vuelo y consumir mucho más combustible.

Defensores de los consumidores expresan su preocupación

Algunos defensores de los consumidores están dando a conocer su preocupación por el aumento de las tarifas y señalan que los recargos y aumentos de precios que hicieron las aerolíneas anteriormente, relacionados con la subida temporal del precio del combustible, se mantuvieron incluso después de que estos regresaran a la normalidad.

“Las aerolíneas fueron muy rápidas en imponer recargos cuando los precios del combustible se dispararon, pero fueron sumamente lentas en eliminarlos cuando los precios bajaron”, señala William J. McGee, asesor de aviación de Consumer Reports.

McGee indica que, por ejemplo, American Airlines citó un aumento en los precios del combustible cuando en 2008 introdujo las tarifas para el equipaje despachado. Esos cargos, que también fueron adoptados por la mayoría de las demás aerolíneas estadounidenses, hoy siguen vigentes. Los precios del petróleo disminuyeron un poco la semana pasada, pero se espera que se mantengan por encima de los $100 por barril al menos durante los próximos tres meses, según las últimas previsiones de la U.S. Energy Information Administration.

Formas de ahorrar en los vuelos

Sé flexible. Aunque el aumento de los precios es inevitable, puedes reducir el golpe a tu billetera buscando las tarifas más bajas. La clave es ser flexible, dice Scott Wainner, director general de Fareness, una aplicación de reservas que rastrea las tendencias de las tarifas aéreas, y agrega que las ofertas de última hora, que eran comunes durante la pandemia, ahora son mucho más escasas.

“Nunca hubo una fórmula secreta, pero si puedes buscar al menos con un par de semanas de anticipación, vas a conseguir los mejores precios”, añade Wainner.

Compara. Algunas aerolíneas te dan la opción de fijar una tarifa durante unos días antes de comprar el boleto, ya sea en forma gratuita o por un costo bajo: puedes aprovechar el tiempo extra para asegurarte de que no te estás perdiendo una mejor oferta.

Considera comprar un paquete. Si tus planes de viaje incluyen una estadía en hotel, evalúa la posibilidad de reservar un paquete de vuelo y hotel a través de la aerolínea: la tarifa que obtienes suele ser más baja que la que pagarías si reservas el boleto por separado.

Usa las alertas de precios. Si tus fechas de viaje son flexibles, configura una alerta de precios para recibir una notificación cuando baje la tarifa de una ruta determinada. Puedes hacerlo en muchos sitios de reserva y comparación de tarifas, y en aplicaciones como Hopper y Kayak. Muchos sitios web de viajes también tienen calendarios de fechas flexibles donde se muestran los días más baratos del mes para volar en una ruta determinada.

