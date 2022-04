Detienen a Frank James, el sospechoso del tiroteo del metro de Nueva York

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Frank James, el presunto responsable del tiroteo en el metro de Nueva York, fue detenido por las autoridades, según fuentes policiales citadas por la cadena estadounidense CNN.

“El hombre sospechoso del tiroteo en el metro de Brooklyn, Frank James, fue arrestado por policías de patrulla en East Village este miércoles, le dijeron a CNN tres funcionarios policiales”, señala CNN en sus portales de noticias.

Según la cadena, el hombre de 63 años fue arrestado en el barrio del East Village, al sur de Manhattan, por dos agentes, después de que un transeúnte lo apercibiera en la calle, lo fotografiara y colgara la imagen en Twitter.

Breaking: Frank James, the black nationalist suspect in the #Brooklyn subway mass shooting, is in police custody.



Separately, video posted on social media purports to show the moment he was arrested. pic.twitter.com/m9LHKztzgW — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) April 13, 2022

De acuerdo con reportes de la policía señalan que Frank James alquiló una camioneta con una licencia de Wisconsin con una dirección en Milwaukee.

“Nos estamos esforzando por localizarlo para determinar su conexión con el tiroteo en el metro, si lo hay”, dijo el jefe de detectives de la policía de Nueva York, James Essig, durante una conferencia de prensa el martes.

“Las dos escenas del crimen, el metro y la camioneta, están muy activas y todavía están siendo procesadas. Sabemos que el Sr. James alquiló ese camión U-Haul en Filadelfia”, dijo Essig.

El sospechoso fue descrito por testigos como un hombre negro de aproximadamente 1.65 metros de altura y unos 80 kilos de peso.

El Departamento de Policía de Nueva York pidió al público enviar cualquier información sobre la “persona de interés” llamando al 1-800-577-TIPS. This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

Fue la mañana de ayer martes 12 de abril de 2022, que en imágenes distribuidas en las redes sociales, se mostró la magnitud del tiroteo donde resultaron heridas 29 personas, 10 de ellas por disparos de armas de fuego, en un andén de la estación de la calle 36 en Brooklyn, en el barrio de Sunset Park.

Según las versiones, el hombre activó dos granadas de humo al entrar al vagón del metro, sacó una pistola y disparó en 33 ocasiones para después huir del lugar. Tiroteo en el metro de #Brooklyn en Nueva York. La estación Sunset Park se encuentra cerrada mientras servicios de emergencia llegan a la zona para atender heridos



pic.twitter.com/G7hoAjh36R— Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) April 12, 2022 "El tren se detiene, las puertas se abren y la gente escapa mientras sale humo del vagón del tren. Mira los momentos dramáticos en el tren al pie de Brooklyn, Nueva York."#EEUU #NewYork #Brooklyn pic.twitter.com/pzfUf1Tmwt— Coalición Israel (@CoalicionIsrael) April 12, 2022

Te puede interesar:

– Tiroteo en Nueva York: NYPD y FBI ocupan arma y logran identificar al pistolero

– VIDEO: Tiroteo en metro de Nueva York deja 16 personas heridas, 10 de ellas por arma de fuego, confirman autoridades

– VIDEO: Tiroteo en el metro de Nueva York deja más de una decena de heridos