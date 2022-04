Alicia Machado revela la verdad por la cual no está lista para volver a ver a Roberto Romano tras romance en ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Uno de los romances más polémicos dentro de “La Casa de los Famosos” fue el que tuvieron Alicia Machado y Roberto Romano. La pareja causó grandes emociones dentro de la casa y tras el triunfo de Alicia, ambos decidieron darse una oportunidad fuera del reality show. Sin embargo, las cosas entre los actores parecen no haber funcionado y Machado dijo en un Instagram Live las razones por las cuales no está lista para volver a ver a Romano.

“No sé si vuelva ver a Roberto, no lo sé. Me preguntan mucho por él“, dijo la Miss Universo. “Sé que está bien, le deseo lo mejor, que Dios lo bendiga, pero no sé si lo voy a ver. Todavía creo que no estoy lista para agregarlo a la lista de exes, todavía no me he sentido bien para eso”.

La también actriz también agregó, “Ahorita no puedo tener una amistad con él. Pasaron cosas que me ofendieron y me lastimaron y ya está — no pasa nada. A parte que tampoco creo que yo sea importante en su vida ni él en la mía. Que Dios lo bendiga, eso sí y le deseo mucho bien porque él es buen actor. Es un chavo bien trabajador y un chavo muy talentoso — le deseo bien”.

Finalmente y sin embargo, Machado dejó entrever que en algún futuro las cosas podrían cambiar y se podría llevar bien nuevamente con el actor que conoció en el reality de Telemundo.

“Ya después se me pasará… mira a Pablo [Montero] y yo — los más amigos… viste, esas cosas pasan“, concluyó el tema Machado.

