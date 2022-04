Mauricio Ochmann se sincera sobre su estancia en rehabilitación tras su lucha contra las adicciones

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El actor y productor Mauricio Ochmann conmovió al público al romper el silencio sobre una de las etapas de su vida más difíciles: su ingreso a un centro de rehabilitación para combatir sus adicciones.

Fue durante su aparición en el podcast “Creativo”, del youtuber Roberto Martínez, donde el ex de Aislinn Derbez habló como pocas veces sobre el proceso al que se enfrentó hace unos años para superar sus adicciones.

De acuerdo a Ochmann, tomar la decisión de bajar la guardia y ayudarse fue muy difícil: “Como que estaba en un camino de muerte, sobreviviendo a todas las situaciones, y llegar al momento decisivo de decir ‘Esta es mi vida y quiero vivir, no quiero sobrevivir’. Fue conectar con esa parte y decir ‘Esto va por mí’. En ese momento levanté la mano, pedí ayuda y me fui al centro de rehabilitación”, contó.

A pesar del golpe de realidad que vivió, el protagonista de cintas como “A la mala” y “Hazlo como hombre” lo calificó como “la mejor decisión de mi vida”, pues se dio “la oportunidad de crecer, de interiorizar, de ya no evadirme con sustancias ni nada”, detalló.

A nivel profesional todo fue distinto, ya que Mauricio Ochmann tomó la decisión de internarse durante la grabación de una telenovela. Esto lo llevó a enfrentar consecuencias en el ámbito legal, pero que no se comparan con las que habría conllevado seguir con el estilo de vida que tenía.

“Mi nivel de consumo era muy fuerte, pero era funcional. Aunque sí llegaban unos momentos en que sentía que me muero haciendo el proyecto o me interno“, dijo. “Me tenía que presentar si no me iban a demandar”, añadió. View this post on Instagram A post shared by Mauricio Ochmann (@mauochmann)

Por otro lado, Mauricio Ochmann relató qué fue lo que vivió durante su ingreso en dicho centro de rehabilitación, incluyendo las actividades que realizaba para mantener su mente ocupada.

“Fueron como 35 días internado haciendo terapia física, mental y emocional, porque al final la adicción es una enfermedad y es trifásica, hay que atacarla en sus tres áreas. Fue muy bonito porque me dieron herramientas para seguir trabajando el resto de mi vida”, finalizó el actor.

