Jóvenes voluntarios celebran el Día de la Tierra limpiando

El Río de Los Ángeles, en el área latina de Maywood, aparentemente lucía limpio a su alrededor pero en menos de dos horas, un grupo de unos 40 voluntarios, llenaron 30 bolsas de basura. Eso solo en un tramo de aproximadamente una milla.

Cuidar el medio ambiente se ha convertido en una emergencia. Educar y hacer conciencia de proteger las áreas donde se vive, una prioridad. Y eso lo tiene claro el asambleísta Anthony Rendón.

En el distrito 63 -que incluye ocho ciudades y una porción del norte de Long Beach- que representa el asambleísta, la limpieza del varios tramos del río, de autopistas y áreas que lo requieran, es una actividad recurrente, pero que, el sábado pasado se le dio mayor realce como inicio de las celebraciones del Día de la Tierra que se celebra el 22 de abril.

El asambleísta Anthony Rendón participa en la limpieza del río con unos 40 jóvenes.

Y que con ese objetivo, se realizarán varias ferias de reforzamiento en la concientización que continuarán hasta final de mes.

“Esta es una gran oportunidad para invitar a estudiantes a contribuir a la limpieza de su comunidad y a comprender la importancia de mantener limpia específicamente los ríos”, expresó el asambleísta Rendón.

Entre los jóvenes voluntarios se encontraba Joanna Bonilla, una estudiante de la escuela Maces, de la ciudad de Maywood, que explica lo valioso de vivir en una comunidad limpia.

“Participar es importante porque nos involucra más en el lugar donde vivimos, además es importante demostrar el amor por nuestra ciudad, demostrar que la queremos cuidar, que la queremos limpia y que los jóvenes también estamos luchando por tener una mejor ciudad”, comenta.

Para Teresa Ramírez, que tiene varias décadas viviendo en esa comunidad, hacer este trabajo voluntario, no solo le satisface por mantener limpio de contaminación el río, lo siente como una labor que le brinda relajación.

“Casi no salgo de casa, así que cuando recibí este volante, decidí venir porque me gusta ayudar pero también me relaja, me siento tranquila, me distraigo y socializo”, expresa Ramírez. “Me hace sentir bien cooperar en algo con mi comunidad”.

Ayudando a otras comunidades

En la fresca y nublada mañana del sábado, al parque Riverfront, donde fue el punto de encuentro de los voluntarios y donde además se llevó a cabo una feria de recursos sobre el medio ambiente, no sólo llegaron estudiantes y voluntarios de organizaciones de la comunidad de Maywood.

Karin Orozco manejó unas 13 millas desde North Hollywood con su hija Bailly, para limpiar la orilla de LA River. No es su comunidad, su ciudad tampoco está en el distrito que representa Rendon. Tampoco tiene familiares en esa zona, pero esas razones reducen su importancia cuando se tiene el deseo de colaboración.

“Participar en dónde sea, eso es lo que quiero que mi hija aprenda”, explica Orozco. “No es mi comunidad pero aquí se requiere de nuestra ayuda y hay que estar cuando se puede”.

Orozco cuenta que a veces toca ser voluntaria para repartir comida a la gente sin hogar en el centro de Los Ángeles o en otros lugares, apoyar en alguna feria o en lo que se necesite.

“Tenemos que motivar a nuestros hijos a involucrarse, a que vean lo importante de participar y nosotros (los padres) tenemos que poner el ejemplo”, asegura.

Varios de los estudiantes que participaron en la limpieza del río, tampoco viven en Maywood, fueron convocados para apoyar.

Vicente González es un voluntario nato, que apoya a varias organizaciones y que principalmente forma parte del Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano (LCLAA) del capítulo de Los Ángeles que entre sus actividades, reclutan estudiantes para que participen en eventos como voluntarios.

“El trabajo comunitario en los estudiantes, además de crear conciencia sobre el medio ambiente, les ayuda a entender la importancia del servicio a la comunidad y el impacto que tiene”, explica el activista, quien durante la semana cumple su oficio como cartero.

González junto con Marisol de la Cruz encargada de la oficina de la preparatoria magnet Francisco Bravo, lograron convocar el sábado a unos 20 estudiantes.

“!Y son pocos!”, dice al referirse al número de participantes y justifica: “fue una llamada de último minuto, pero lo que hemos visto, es que para este tipo de actividades, hay mucha voluntad de los estudiantes por participar”.

Los estudiantes reciben créditos o puntos por su participación en diversas actividades, como parte del currículum escolar, De la Cruz explica que sin embargo, los voluntariados que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, les resultan de gran interés.

Lo más valioso, expresa De la Cruz, es que los estudiantes tienen pasión al momento de participar.

“Algunos madrugan en sábado para participar en estos eventos, y lo que es de mayor reconocimiento es que muchos de ellos utilizan el transporte público para llegar a dar su servicio voluntario. En la preparatoria Bravo tenemos estudiantes que viven en diversos puntos del condado por eso es que para algunos las distancias son más grandes”, explica De la Cruz.

Ashley Andrés de 17 años, es estudiante de Bravo, expresó que se siente feliz cuando, con su tiempo, contribuye al mejoramiento de una comunidad.

“Tengo mucho tiempo participando como voluntaria y realizó diversas aportaciones, pero además pienso que cómo jóvenes somos una inspiración”, dice.

Xóchitl Cobarruvias, presidenta del capítulo de Los Ángeles de LCAAP, explica que una de sus funciones es empoderar a los jóvenes a través del trabajo comunitario.

“En esta labor de venir a limpiar o de participar en otras actividades, no sólo los estamos concientizando por ejemplo en el cuidado del medio ambiente, de mantener nuestras comunidades limpias, también aprenden a apoyar donde se requiera, a trabajar en equipo y con respeto”.

Cobarruvias no sólo moviliza a grupos de estudiantes, también hay voluntarios dentro de LCAAP que se hacen presente.

La feria

La labor de limpieza de los voluntarios, en esta ocasión por las celebraciones del Día de la Tierra, se complementan con una feria de recursos para la comunidad en la que se ofreció información sobre reciclaje, plantación de árboles y plantas, incluso el impulso a la lectura, en donde se regalaron libros, sin pasar inadvertido que seguimos en pandemia, se regalaron cubrebocas y gel antibacterial.

En uno de los stands estaba Erick Quintero, encargado de la gestión de residuos de la oficina del asambleísta Rendón, quien a través de folletos, proporciona información sobre el tipo de basura que debe de ir en cada uno de los tres botes que se tienen en el hogar.

Quintero explica que aunque se ha avanzado mucho, todavía hay personas que se confunden entre lo que se puede y no reciclar.

El 25% de la basura que se recopila de los botes azules, está contaminada porque la revolvieron con plásticos u otros productos que no lo son reciclables y eso daña lo que sí se podría reciclar.

“En el bote azul sólo va el cartón, los botes y las latas sin líquidos”, puntualizó.

“Pero a pesar de eso, se ha mejorado mucho, hay avances y educación para mejorar el medio ambiente, y ahora tenemos qué prepararnos para los cambios que se vienen con la separación de los desperdicios de comida”, explica Quintero. El 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, una fecha que debido al calentamiento global, no sólo se ha quedado en un día, si no en un movimiento mundial que buscan sensibilizar a todos sobre el cuidado del medio ambiente