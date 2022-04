Kenichi Horie, el anciano de Japón de 83 años que cruzará el mar Pacífico en vela sin motor ni GPS

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El aventurero japonés Kenichi Horie, de 83 años, aspira a convertirse en el navegante de mayor edad en cruzar el Pacífico en velero y en solitario, un recorrido del que ha completado ya aproximadamente un tercio, según recogen hoy los medios nipones.

Horie partió desde San Francisco, en la costa este de Estados Unidos, a bordo del Suntory Mermaid III a finales del mes pasado, y en la víspera llegó a la isla de Oahu (Hawái, EE.UU.) aproximadamente una semana antes de lo planeado.

El navegante, quien ya dio la vuelta al mundo en solitario en una embarcación similar entre 2004 y 2005, entre otras odiseas transoceánicas por las que es conocido en Japón, aspira a establecer un nuevo récord de longevidad al timón con su nuevo viaje.

⛵️ Kenichi Horie, de 83 años, quiere convertirse en la persona de mayor edad en completar un viaje en solitario sin escalas por el océano Pacífico en velero. Partió el 26 de marzo de San Francisco (EEUU) y calcula que llegará a Japón a principios de junio.pic.twitter.com/C3ELtHsc2R — María Roldán (@mroldana) April 18, 2022

“En general, me va bien y sin ningún problema. Estoy disfrutando del viaje”, dijo hoy Horie en declaraciones telefónicas a la cadena estatal nipona NHK.

El marino japonés navega sin motor, plotter GPS ni radar por ahorrar espacio y reducir el consumo energético de su pequeña embarcación de menos de seis metros de eslora, y se orienta con cartas náuticas y una aplicación de móvil, además de transmitir vía satélite su ubicación, que puede comprobarse en tiempo real en su página web.

El Suntory Mermaid III está equipado con dos velas de cerca de 20 metros cuadrados y paneles solares para alimentar los dispositivos electrónicos a bordo, y fue diseñado por encargo de Horie para reducir al mínimo su resistencia al viento y aumentar su maniobrabilidad y ligereza. He couldn't wait.

Kenichi Horie sailed under the Golden Gate Bridge at 9:48 this morning on his solo journey to Japan. https://t.co/tv1H6FUeAK pic.twitter.com/A53WhPZm6q— Karl Mondon (@karlmondon) March 26, 2022

Horie tiene aún 3.384 millas náuticas por delante de recorrido a través del Pacífico, y si no encuentra obstáculos en su trayecto, tiene previsto llegar a la ciudad de Nishinomiya, en su prefectura natal de Hyogo (al sur de Japón), a principios de junio.

