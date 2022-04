Christian Nodal estalla contra quienes insisten en hablar sobre su ruptura con Belinda

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Christian Nodal no para y sigue dando de qué hablar. En esta ocasión el intérprete de música regional mexicana manifestó su descontento luego de que varios de sus seguidores en la plataforma Twitch le comentaran algunas de las especulaciones que han surgido tras su ruptura con Belinda.

Aunque no mencionó ningún nombre, el intérprete explotó cuando leyó a un usuario que le cuestionaba sobre el supuesto proceso legal que iniciaría para recuperar el anillo de compromiso que le dio a la española.

“Si no sale de mi boca… ahí está la cuestión, si no sale de mis dedos, de mi boca, a mí no me pongan en cosas, yo no tengo nada malo en contra de nadie”. CHRISTIAN NODAL

De la misma manera, el cantautor destacó que, a pesar de ser un hombre alejado de la polémica, no perderá la oportunidad de defender su honor cuando sea necesario.

“Una cosa es que no me guste que yo ya he pasado por mucho y siempre me quedo callado, y no me gusta que la gente quiera sacar provecho de que me quedo callado”. CHRISTIAN NODAL

Posteriormente, el artista de regional mexicano hizo un llamado a sus seguidores. “No quiero que me defiendan, no quiero nada de eso, lo único que no quiero es que caigan en esas pend…, ignoren todos los malos comentarios, si alguien dice algo malo ignoren, no pasa nada, la vida sigue, están pasando muchas bendiciones, hay mucha luz, hay mucha energía bonita como para estarse enfermando con cosas negativas”.

“No caigan, no es cierto, nada de lo que hablan es cierto, o sea, montan películas increíbles, entonces nada es cierto si no sale de mi boca”. CHRISTIAN NODAL

Este 2022 no comenzó de la mejor manera para el intérprete de “Adiós amor” y “Botella tras botella” pues en el mes de febrero confirmó su ruptura sentimental con Belinda, a pesar de los planes que tenían para llegar al altar en los siguientes meses.

A partir de ese momento, al cantante se le ha involucrado sentimentalmente con varias modelos, la más reciente fue con Aurora Cárdenas, con quien fue sorprendido bastante cariñoso.

Lejos de su vida amorosa, el cantante se ha convertido en objeto de señalamientos por su repentino cambio físico pues algunos aseguran que se hizo algo en el rostro para aparentar mayor edad durante el tiempo que estuvo con Belinda.

